Sandra Cuevas exhibe al FAM: ¿Cuál fue el acuerdo que el PAN no le cumplió?

Al anunciar una pausa en su participación con el Frente Amplio por México (FAM), la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acusó a la alianza de truncar sus aspiraciones políticas rumbo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como de romper los acuerdos pactados con el Partido Acción Nacional (PAN).

En conferencia de prensa, la controvertida alcaldesa expresó su molestia con las fuerzas que conforman el frente: PAN, PRI y PRD, luego de la designación de Santiago Taboada como precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la capital.

Además, adelantó que, por estas razones, implementará el ‘Bloque Diamante’ con el objetivo de evitar la entrada de “cualquier político oportunista” a la alcaldía Cuauhtémoc.

“La primera decisión es que pongo una pausa con el Frente, por la falta de palabra, por la falta de solidaridad, por la falta de proyectos. Dos, dejar claro que no formaré parte de Morena y, punto número 3, a partir de hoy, a petición de vecinas y vecinos, se inicia con el bloque Diamante, que consiste en no dejar entrar a ningún político oportunista”, dijo.

Sandra Cuevas acusa al PAN de no respetar acuerdos

La alcaldesa recordó que hace unos meses, durante su gira por las alcaldías de la Ciudad de México, fue citada por el PAN en un restaurante de la demarcación Benito Juárez para reunirse con el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Jorge Romero, Andrés Atayde y Santiago Taboada.

Contó que ahí mismo, Romero destacó su valor político y se comprometió a respaldarla para que pudiera contender por la Ciudad de México: “Por eso vine a acordar contigo y a decirte que no te vayas. Yo me comprometo a que tú puedas, como parte de la sociedad civil, contender por la CDMX, pero si no quedas habrá posiciones para ti”, le habría dicho.

Como parte de este acuerdo, Cuevas reveló que también le pidieron convencer al alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, de no irse a Morena: “‘Sabemos el cariño que te tiene Rubalcava, no dejes que se vaya a Morena, tienen esa misión, ese objetivo’ (...) y así fue, cumplí con lo que a mí me tocaba”, afirmó.

“Nos dimos la mano, hubo un acuerdo, sin embargo, resulta que no se cumplió ese acuerdo”, agregó.

Líderes del FAM le impidieron contender por la CDMX

Ante los medios, Cuevas acusó a los presidentes nacionales Marko Cortés, del PAN, Jesús Zambrano, del PRD y Alejandro Moreno del PRI de ejercer presión para intentar persuadirla de no competir por la Jefatura de Gobierno. A cambio, reveló, le habrían ofrecido una diputación plurinominal, la cual rechazó, pues afirmó que “no está necesitada de un cargo”.

“Hace unos meses, levanté la mano para que me tomara en cuenta el Frente para poder contender por el Gobierno de la Ciudad de México, y no porque fuera un disparate, sino porque me convertí en dos años en la alcaldesa mejor posicionada y más popular de la ciudad de México, sin pagar medios de comunicación, sin pegar espectaculares, sin tener las calles llenas de propaganda con mi cara, sencillamente por mi trabajo y mis acciones. Sin embargo, no encontré eco ni apoyo por parte de los partidos de la alianza”.

Sobre el presidente del PAN en la capital, Andrés Atayde, dijo que éste incluso le pidió la dirección general de obras de la alcaldía Cuauhtémoc para que quedara en manos de Acción Nacional, mientras que la perredista Nora Arias le solicitó varias plazas y una cuota mensual para operar a favor de la alianza.

“Por no haber cedido a sus presiones, no hubo espacio para mí en la alianza y les pido perdón a las y los vecinos de Cuauhtémoc porque no supe hacer lo que hacen todos los políticos; desviar el recurso, porque el dinero lo invertí en obras, disculpen por haber hecho las cosas distintas”, concluyó.