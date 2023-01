La oposición se llevará la CDMX, vaticina Andrés Atayde

Andrés Atayde, dirigente del PAN en la CDMX, sostiene que la alianza opositora con el PRI y PRD le arrebatará el bastión más lopezobradorista a Morena y se quedarán con 10 u 11 alcaldías en la elección de 2024, pero aclara que no es suficiente apelar al voto de castigo, sino presentar un proyecto de ciudad que contemple mejoras sustanciales, sobre todo en el Metro.

Sí, una vez más tuve la oportunidad de entrevistar a Atayde, quien además de presidente del PAN es uno de los voceros de Va por la CDMX (la alianza opositora de la ciudad), y déjenme decirles que su diagnóstico es demoledor para la regenta y corcholata hasta hoy preferida, Sheinbaum, al asegurar que “las cosas aquí en la ciudad van bastante mal”, y para ello pone como ejemplo la tragedia en la que se encuentra el Metro, cuyo presupuesto disminuyó 17% con la actual administración, junto con subejercicios no menores de mil 640 millones de pesos, en los últimos cuatro años. ¡Así como lo están leyendo!

“La medicina o la vacuna que está planteando la doctora Sheinbaum para resolver las tragedias en el Metro es la de militarizarlo. Entonces, tristemente, está, por un lado, reconociendo que no tiene la capacidad de otorgarle seguridad al Metro, a sus usuarios, pero por el otro lado está fallando en el diagnóstico. El Metro no necesita militares, el Metro necesita presupuesto para el mantenimiento y es de ahí, justamente, entonces que nosotros tenemos que estar muy conscientes que, para ganar en el 24, no nos basta con apelar nuevamente a un voto de castigo. Tenemos que, más allá de nombres y apellidos, presentar un proyecto de ciudad que, por supuesto, contemple una mejora sustancial, de entrada, en el Metro”.

LM: Ya sé que para la foto del 24 falta mucho, pero ¿cómo ves escenario en el 24?

AA: Mira, la alianza que se anunció el jueves es muy importante, pero no implica cerrarnos los ojos y creer que sólo por hacerla ya ganamos. Tenemos que abrirnos, no podemos excluir, no podemos no tomar en cuenta incluso cuadros de otros partidos y también ciudadanos, yo creo que ésa es la base. Y segundo, y no menos importante, es que en donde gobernamos hoy, nueve de 16 alcaldías, que en estas nueve alcaldías las cosas se hagan y se hagan muy bien, porque es la mejor carta de presentación.

LM: Tienen ustedes mayoría de alcaldías, ¿pero también en número votos?, ¿se llevarán la CDMX?

AA: Definitivamente. La respuesta es sí. De hecho, en la elección del 21, si se hubiera hecho una votación para la Jefatura de Gobierno, tomando en cuenta la suma de votos del PAN, PRI, PRD, y por el otro lado la suma de votos de Morena, PT y el Verde, la alianza Va por la CDMX hubiera ganado la Jefatura de Gobierno por más de 200 mil votos. Entonces de ahí partimos para, por supuesto, mantener, retener lo que ganamos con buenos gobiernos, con trabajo y con resultados y aspirar a conquistar donde no ganamos y, sobre todo, haciendo labor de contraste, porque no lo decimos nosotros, lo dicen prácticamente todas las encuestas, estudios de opinión, indicadores, que donde gobierna Morena, en esas alcaldías las cosas no están bien.

LM: Nueve de 16; ¿con cuántas te vas a quedar?

AA: Nos vamos a quedar entre 10 y 11 alcaldías.

LM: ¿Cuáles son las dos extras?

AA: Veo amplísimas posibilidades en tres: Iztacalco, Gustavo A. Madero y Xochimilco.

LM: Y bueno, Xochimilco les ganaron por un pelito de rana calva.

AA: Por menos de mil votos. Me parece que en el diagnóstico que hicimos, posterior a la jornada electoral del año pasado en Xochimilco, aprendimos dos-tres detalles que pudieron haber cambiado la situación y actuaremos en consecuencia. Por tanto, Xochimilco es una demarcación estratégica para nosotros en 2024.

LM: De las nueve que tienes, ¿pierdes alguna?

AA: Esperamos que no, esperamos que las logremos ganar con buenos resultados, con buenos gobiernos. Hay unos que van mejor, hay otros que, por supuesto, tienen más áreas de oportunidad, pero yo espero que las nueve, con trabajo, con resultados, las podamos retener.

LM: Lía Limón y Santiago Taboada ya te levantaron la mano para la ciudad, pero ¿veremos propuestas nuevas, caras nuevas en las nueve alcaldías?

AA: Me gustaría ver un trabajo de continuidad donde se pudiese. Yo hoy detecto dos que, aunque quisieran, no pueden. Que son, bien lo dices, Santiago Taboada, en Benito Juárez, el otro es Adrián Rubalcava, en Cuajimalpa, ya vienen de un proceso de reelección, entonces ahí tendríamos que proponer a una mujer o a un hombre distinto, y en el resto las otras siete tienen posibilidades, si nos acompaña el trabajo y los resultados tienen oportunidad de levantar la mano para aspirar a reelegirse.

LM: He publicado varias veces que Rubalcava le dará la espalda a la alianza y que irá a Morena. ¿Confías en él?

AA: Sí. No se irá. Hemos tenido diálogo frecuente y constante con el alcalde. Él ha sido muy claro en que está en un proyecto de oposición en la alianza, Va por la Ciudad de México, y yo confío en que Adrián terminará no solamente sumando a este proyecto, sino además también ha manifestado un interés legítimo por encabezar el proyecto de la ciudad, así que, si ese es su deseo, por supuesto, es uno más de los que aspiran y será tomado en cuenta en este sentido.

LM: Finalmente se cumplió lo que me habías vaticinado, Andrés. No sólo habrá alianza en la CDMX, Edomex, Coahuila y en la grande para 2024, sino que lograron firmar que, por primera vez, vamos a tener gobiernos de coalición.

AA: “Una de las exigencias que nos han venido planteando sociedad civil organizada, ciudadanía en general, es no solamente que nos pongamos de acuerdo, sino que también firmemos, de manera anticipada, gobiernos de coalición, donde no solamente participen cuadros de los distintos partidos políticos, sino también y, sobre todo, perfiles que provengan de la sociedad civil organizada y ciudadanía en general. Entre más abierta, plural, transparente y democrática sea esa ruta para definir la candidatura a la Jefatura de Gobierno, es en la medida en que estoy seguro que los días de los malos gobiernos de Morena aquí en la ciudad están contados”.

Por no dejar…

Para los que andan malvibrosos grillando porque el PRD firmó para 2023 y no para 2024 les tengo una mala, pues Nora Arias, presidenta del PRD en la ciudad, y Atayde, independientemente de las dirigencias nacionales, así como Betanzos, del PRI, son muy unidos, y más tras los buenos resultados del 21. Así pues, no le veo mayor problema a la alianza. Y no sólo eso, además, déjenme contarles que los naranjas… sí, los de MC en la ciudad, no le hacen el fuchi a la alianza opositora.