¿Fractura en Morena de CDMX? Esto sabemos del supuesto audio de Martí Batres vs. García Harfuch

La campaña para elegir al virtual candidato de Morena para las elecciones de 2024 en la Ciudad de México está en pleno proceso. Omar García Harfuch, Clara Brugada, Mariana Boy, Miguel Torruco y hasta Hugo López-Gatell buscan ser el o la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional que buscará ser el próximo Jefe de Gobierno.

Hace unas horas y a través de redes sociales comenzó a circular un audio que se atribuye al jefe de Gobierno, Martí Batres, una campaña en contra del exjefe de la Policía de CDMX, Omar García Harfuch, y a favor de ahora exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

¿Se trata de un audio legítimo? ¿Qué dijo Martí Batres de la supuesta grabación? ¿Cómo van las encuestas? Esto es lo que sabemos hasta el momento.

¿Qué dice el supuesto audio de Martí Batres contra García Harfuch?

En la grabación difundida la noche del martes se escucha una voz que supuestamente es la de Martí Batres, quien señala que se debe impulsar y continuar con el apoyo a favor de Clara Brugada. Incluso, se escucha que la voz señala que Claudia Sheinbaum, quien ahora ostenta el Bastón de mando de Morena, “no está viendo las divisiones ni el panorama completo”.

De manera textual, el audio atribuido al jefe de Gobierno dice:

“Oye, la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara (Brugada). Ya me pasaron la encuesta y sí va muy abajo, pero tenemos dos semanas para bajar a Omar (García Harfuch) por el tema de género. Yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri y a ver si saca algo más Ana porque lo último del ‘Mini lic’ nomás no pegó… Hay que seguir creciendo a Clara y nomás no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate y mover todo lo que ha pegado bien en redes.

“No me malentiendas, por favor, no es que no quiera hacerle caso a la Jefa, es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la Ciudad. ¿Me confirmas de enterado, porfa?”, dice.

Lo dicho: la guerra morenista en la CDMX está a todo lo que da. Circula este audio que confirma que Claudia Sheinbaum está perdiendo el control de los "puros" y "duros" de Morena que le quieren tirar a toda costa a su candidato @OHarfuch para imponer a @ClaraBrugadaM ¿Será que el… pic.twitter.com/HzDZYOHuw4 — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) November 1, 2023

Martí Batres reacciona a su supuesto audio a favor de Clara Brugada

Martí Batres El jefe de Gobierno de CDMX, Martí Batres, negó haber hecho declaraciones contra Omar García Harfuch. (Gobierno de la CDMX)

Después de la difusión de su supuesta grabación, Martí Batres publicó un mensaje al respecto en su cuenta de X, antes Twitter. En su publicación, el jefe de Gobierno aseguró que se trata de una grabación hecha con ayuda de inteligencia artificial.

“Está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de #Morena en la Ciudad de México. Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real”, aseguró.

Está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de #Morena en la Ciudad de México.

Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real. — Martí Batres (@martibatres) November 1, 2023

Horas antes de la difusión del audio, el jefe de Gobierno dio una conferencia de prensa en la que se le cuestionó sobre la unidad de Morena en el proceso interno en la Ciudad de México e incluso sobre la advertencia del Partido Verde a favor de elegir a Omar García Harfuch como candidato.

—El dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México mencionó que si el coordinador no es García Harfuch se rompe, se bajan de la alianza, preguntarle su opinión sobre este tema.

—El tema de la alianza es una alianza nacional, eso va a caminar; nuestros dirigentes son los que van a determinar los pasos a seguir en este proceso. Como les decía ayer, el Gobierno de la Ciudad de México no conduce este proceso, no participa en este proceso, es un proceso que lo llevan a cabo nuestros compañeros dirigentes, especialmente de la dirigencia nacional, respondió

—¿Descartaría una fragmentación al interior del partido como militante?

— No, nuestro movimiento es un movimiento muy abierto (…) y es un movimiento de transformación y tiene nuevos retos de transformación, entonces lo que se percibe en la sociedad mexicana es el ánimo de seguir transformando al país, eso es lo fundamental.

—¿Cuál sería el llamado ahorita a la militancia, a las ‘corcholatas’?

—Esos llamados le corresponden a la dirigencia nacional, que ellos son los que tienen la comunicación con todas las compañeras y compañeros, son los que están llevando a cabo este proceso. Y, de nuestra parte, somos respetuosos de ese proceso que se está llevando a cabo.

—¿No hay entonces riesgo de ruptura aquí en la Ciudad de México?

—No, siempre ha habido participaciones así en los diversos procesos. Ahora en el 2018 algunos participamos en ese proceso, por ejemplo.

¿Omar García Harfuch o Clara Brugada han dicho algo sobre el audio?

Hasta este miércoles 1 de noviembre, Omar García Harfuch no se ha manifestado sobre el supuesto audio que se publicó en redes sociales.

En tanto, Clara Brugada aseguró que se trata de una “guerra sucia”, la cual no ha dividido a los militantes de Morena.

“Quienes en la derecha le apuestan a la guerra sucia, se quedarán con las ganas de vernos divididos. Vamos en unidad a defender la Cuarta Transformación en la Ciudad de México y el país”, publicó en sus redes sociales al hablar sobre el supuesto audio de Batres contra García Harfuch.

Quienes en la derecha le apuestan a la guerra sucia, se quedarán con las ganas de vernos divididos. Vamos en unidad a defender la Cuarta Transformación en la Ciudad de México y el país. https://t.co/0JSPotfM9s — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 1, 2023

Omar García Harfuch vs. Clara Brugada: Así va la encuesta de El Financiero más reciente

Omar García Harfuch Omar García Harfuch va al frente en la Encuesta de El Financiero. (Fotografía. Especial)

Hace una semana, el pasado 26 de octubre, El Financiero publicó su encuesta sobre posibles candidatos para la Ciudad de México.

El ejercicio realizado por El Financiero muestra que Omar García Harfuch tiene una ventaja de 12 puntos sobre Clara Brugada en las preferencias del electorado capitalino para definir la candidatura de Morena y sus aliados para jefe de Gobierno.

La encuesta, realizada del 19 al 22 de octubre a 800 electores de la CDMX, señala que García Harfuch cuenta con 33 por ciento de las preferencias, mientras que Clara Brugada acumula 21 por ciento.

La tercera posición es para Hugo López-Gatell, con 9 por ciento, mientras que Mariana Boy lleva 2 por ciento, misma cantidad que Miguel Torruco.

El estudio de El Financiero indica que García Harfuch y Clara Brugada tienen niveles de conocimiento y popularidad similares: 46 y 43 por ciento opina favorablemente de ellos, respectivamente. Aun así, García Harfuch saca una ventaja en las preferencias que lo ubica a una distancia considerable de Brugada, mayor al margen de error.