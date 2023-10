Harfuch responde a críticas por ser policía: ‘Me permitió tener ventaja en las encuestas’

A pesar de que en recientes encuestas posicionan a Omar García Harfuch como el favorito de Morena para ser el próximo Jefe de Gobierno en 2024, el exsectretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX reconoció este lunes que ha sido duramente criticado por ser policía, aunque ‘se siente muy orgulloso’ de su formación.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, García Harfuch admitió que en varias ocasiones le han pedido que cambie su discurso y que deje de lado su pasado como policía; sin embargo, el exfuncionario dijo que su formación y su antiguo cargo lo han favorecido para repuntar en las encuestas.

“Me han dicho, oye, cambia un poquito tu discurso, quítate eso de policía, pues no puedo, ni quiero, yo me siento muy orgulloso de que fui policía muchísimos años, fue una oportunidad que yo encontré para servir a mi país, no de hoy, de hace muchísimos años.

“Cuando lo usan para ofender, es imposible que yo me ofenda porque digan ‘el policía’, sobre todo me permitió tener esa opinión que reflejan las encuestas de hoy”, añadió.

Por esta razón, Harfuch apuntó que en sus recorridos por la Ciudad de México ha detectado que la gente busca “servidores públicos que le resuelvan”, sin importar que sean policías o de otras profesiones. Lo importante, dijo, es que el Gobierno capitalino cuente con expertos.

“Hay muchísimos proyectos que no es que tú tengas que ser el experto en cada tema, si no también tener los equipos correspondientes, así como también necesitamos un experto en seguridad, se requiere un experto en agua”, sostuvo.

No obstante, el policía detalló que en la actualidad no puedo hacer propuestas hasta que se dé a conocer quién será el candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno: “En cuanto podamos hacerlas, vamos a hacerlas y van a ser las mejores en educación, agua y salud”.

Harfuch promete seguir con proyectos de Sheinbaum: ‘Continuidad no significa que todo siga igual’

Solo adelantó que si llega a ganar la candidatura de la CDMX, seguirá con los proyectos que inició Claudia Sheinbaum para traer bienestar a las clases medias, pero advirtió que “continuidad no significa que todo siga igual”.

Sobre los rumores de que la exjefa de Gobierno de CDMX y su equipo no se “llevaban bien” con los alcaldes de oposición durante su gestión, Harfuch recalcó que Sheinbaum nunca politizó la seguridad y recordó que cuando él estuvo al frente de la SSC, “siempre tuvimos una coordinación de mucho respeto”.

Por último, ante los ataques que ha recibido por parte de varios funcionarios por estar ligado al caso Ayotzinapa, el hijo de la actriz María Sorté descartó que militantes de Morena sean quienes busquen destruir su candidatura. “No creo que sea la 4T, hay dos o tres personas que son simpatizantes, pero no es la 4T como tal, nosotros tenemos apoyo”.