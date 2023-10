Sandra Cuevas justifica sus gastos en ropa cara: ‘Para eso trabajo y compro en outlets’

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, justificó sus gastos en “ropa cara” y explicó a qué se debe que la compra y que no tiene miedo a alguna auditoría en la que se informen sus ingresos.

“Para eso trabajo”, fue la respuesta de la alcaldesa ante las críticas que ha recibido por su forma de vestir, así como las marcas de lujo que utiliza en vestidos, bolsas y zapatos.

“Yo creo que exageran... tengo ropa muy bonita, cara, porque para eso trabajo”, explicó Cuevas en entrevista con Latinus. También aseguró que su salario como alcaldesa sí alcanza.

Justificó que trabaja 21 horas al día (de 5:00 a 2:00) y que no tiene culpa por hacer esos gastos siendo soltera y sin otras responsabilidades económicas mayores.

“Soy soltera, no tengo gastos, no pago renta, no pago gasolina, no pago luz, no pago absolutamente nada. Vivo en la alcaldía (Cuauhtémoc), como en la alcaldía”, dijo Sandra Cuevas, quien aseguró que “aguanta una auditoría” de ingreso sobre gasto, incluso una revisión sobre su familia, ya que aseguró que lo único que las autoridades van a encontrar es que sus hermanos venden tarimas en la vía pública.

¿Dónde compra su ropa Sandra Cuevas?

Ante las supuestas críticas que han colocado a Sandra Cuevas con vestimentas de cientos de miles de pesos, la aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México dijo que la gente “exagera”, y que ella aprovecha las tiendas outlet para comprar ropa hasta en mitad de precio.

Una de las plazas comerciales de las que es clienta frecuente es Punta Norte, una premium outlet ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde hay tiendas como Bimba y Lola, Carolina Herrera, Dolce & Gabanna, Ferrioni, Guess, Hugo Boss y Lacoste entre otras.

Las tiendas ubicadas en dicha plaza manejan promociones de 3x2, así como descuentos en productos de promoción principalmente orientados a calzado y ropa, así como algunas tiendas deportivas y de productos para el hogar.

Sandra Cuevas continúa en el camino por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, sus planes enfrentan el bache de que ninguno de los partidos de la alianza opositora Va por México (PRI, PAN y PRD), la consideraron entre sus aspirantes para llevar el proceso interno y contender por ese lugar en la capital del país.

Actualmente, como parte de su promoción por toda la capital del país, Sandra Cuevas se ha dedicado a recorrer las 16 alcaldías, y su equipo ha tenido conatos de bronca en algunas de las gobernadas por Morena.

Con información de Latinus.