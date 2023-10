Sandra Cuevas denuncia en Fiscalía de CDMX agresiones en la Central de Abasto

Sandra Cuevas denunció en la Fiscalía de la Ciudad de México las agresiones de las que presuntamente fue objeto en la Central de Abastos, en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 4 de octubre.

Última Hora: @SandraCuevas_ y su equipo oficializan denuncia ante la @FiscaliaCDMX por las agresiones que ocurrieron ayer en la Central de Abasto.



Acusan a la coordinadora Marcela Villegas de secuestro exprés, robo, daños a la propiedad, abuso de autoridad y lesiones. pic.twitter.com/ESKM99tM8h — Arturo Ángel (@arturoangel20) October 5, 2023

Según una fotografía compartida por el periodista Arturo Ángel, ya hay una acta de hechos, donde se acusa a la coordinadora Marcela Villegas de secuestro exprés, robo, abuso a la autoridad, lesiones y daño a la propiedad.

‘’En el proceso de estar grabando el video, se acerca de manera violenta Marcela Villegas Silva, quien dice ser la Coordinadora General de la Central de Abastos, junto con una persona de sexo masculino, vestido de saco gris claro, así como con un grupo de aproximadamente 40 personas, se acercan a Sandra Cuevas y le dicen que no pueden ingresar sin dar un motivo lógico, ni jurídico, ni de ninguna naturaleza’', se detalla en el documento.

Hasta el momento, Cuevas no ha compartido la denuncia en sus redes sociales. Solo posteó un video donde explica las irregularidades de las motos con las que hace una gira por la CDMX, ya que tienen placas de Guerrero.

¿Qué le pasó a Sandra Cuevas en la Central de Abastos?

Cuevas una vez más fue objeto de polémica. En esta ocasión en la Central de Abastos, donde arribó en moto, debido a que realiza una gira por las 16 alcaldías de la CDMX.

Sin embargo, no fue bien recibida, ya que un grupo de personas le impidieron avanzar. El video se compartió en redes sociales, donde se aprecia que la alcaldesa de la Cuauhtémoc con licencia, fue rodeada.

“No me voy a ir, no me voy a ir, eh”, señala Cuevas mientras los hombres empujan y mueven su cuatrimoto. En otro video captado por medios también se observa que la alcaldesa acusa: “Me están secuestrando, me están secuestrando”.

Además, las motos en las que viajaba Sandra Cuevas y sus acompañantes fueron llevadas al corralón, según el jefe de Gobierno, Martí Batres. Esto debido a que invadieron vías primarias en la Central de Abasto y porque los vehículos no llevaban placas.

Sandra Cuevas explica qué pasó con las motos

‘’Quiero responder señalamientos que hicieron desde el Gobierno de la CDMX. Ellos argumentan que las motos que estamos usando en la gira por CDMX son propiedad del Gobierno de Cuauhtémoc y que estamos haciendo un uso indebido de los recursos de la alcaldía’', explica Cuevas en un video.

La mandataria detalló que las placas de las motos que se rentaron por 16 días tienen permiso provisional legal, que extendió el Gobierno de Guerrero.

‘’Ese es problema de la empresa, es un permiso totalmente legal, porque es una autoridad (el Gobierno de Guerrero, de Morena) el que está emitiendo estos permisos’', sentenció Cuevas.