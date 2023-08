‘No lo sé, Rick’: Con estas polémicas, ¿Sandra Cuevas logrará ser jefa de Gobierno de la CDMX?

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, se ‘destapó' para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México

Durante un mitin ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc la tarde del lunes 14 de agosto, Cuevas dijo que “mi deber es con la gente... y si dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de Gobierno”.

Con este mensaje, es posible que Sandra Cuevas forme parte de los aspirantes del bloque opositor conformado por Va por México (PRI-PAN-PRD) que competirá en las elecciones por la capital del país.

En el último año, la política ha sido protagonista de una serie de polémicas que involucran acciones implementadas en su alcaldía, a reñir con la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Lo más reciente de Cuevas es que estrenó un corrido hecho por la agrupación ‘’El enamorado del pueblo’', compartió en la plataforma X, la canción que la caracteriza, la tarde de este martes 15 de agosto.

“Agradezco al grupo de jóvenes el regalo de este corrido que me retrata de manera popular tal y como soy. ¡Sigamos construyendo la Nueva Capital hasta garantizar tu felicidad en la CDMX!”, escribió la aspirante a la jefatura de gobierno de la capital, a través de redes sociales.

Más polémicas de Sandra Cuevas... ¿todo bien en casa?

Te contamos sobre otras polémicas de la alcaldesa Cuevas.

Regala boletos para Six Flags a niños... que tengan fotos con ella

A través de sus redes sociales, Sandra Cuevas lanzó una convocatoria a los niños de la alcaldía Cuauhtémoc, misma en la que promete ‘mucha diversión’ a los niños que resulten premiados.

“Antes de que entren a la escuela yo quiero premiar a los primeros 100 niños que suban su fotografía, porque me he tomado fotos con miles de niños, y además me presenten su boleta de calificaciones, me los voy a llevar a Six Flags”, dijo la alcaldesa.

Sandra Cuevas dijo que los niños que resulten ganadores del premio serán llevados en transporte al parque de diversiones ubicado en Tlalpan, además de que convivirá con ellos. Los niños se subirán a los juegos mecánicos y comerán hamburguesas, hot dogs y nachos.

Sandra Cuevas endeudada con Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante señaló que Sandra Cuevas no le ha pagado por servicios que el periodista realizó hace varios meses. El conductor de De Primera Mano aseguró en un tuit que la alcaldesa tiene un adeudo y que además lo ha evadido durante meses.

Asimismo arrobó a la funcionaria y la conminó a saldar el monto pendiente.

“Estoy en condiciones de declarar que la Alcaldesa de @AlcCuauhtemocMx, @SandraCuevas_ me debe dinero de servicios para los que me contrato hace varios meses y ni siquiera me responde los mensajes. Ojalá lo lea y pague lo que me debe”, se lee en la publicación de Twitter.

‘Si yo no fuera Sandra Cuevas, amaría a Sandra Cuevas’

En un intento por explicar la importancia de amor propio, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se utilizó a ella misma como ejemplo, aunque su demostración de autoestima causó controversia.

En redes sociales se desataron las críticas sobre la alcaldesa de Cuauhtémoc, pues varios usuarios consideraron que sus dichos dejaban claro que la política opositora tiene problemas de egocentrismo.

“Y no de broma, eh, si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas, quisiera a una mujer como Sandra Cuevas, yo amo a Sandra Cuevas, estoy enamorada de Sandra Cuevas, así ustedes, ámense, y quiero ser mejor cada día por ustedes mismos, no por nadie más, ni por el novio, porque luego el novio se encuentra cualquier pelusa y se va. Háganlo por ustedes mismas, crezcan”, dijo la alcaldesa en un evento público en su demarcación.

Borran rótulos de puestos para poner logo de Sandra Cuevas

A través de las redes sociales, amantes de la gráfica callejera denuncian que muchos de los puestos semifijos de lámina ahora son blancos, con una simple línea azul, el logo de la administración de Sandra Cuevas y el lema “Alcaldía Cuauhtémoc es tu casa”.

En redes sociales, la plataforma Pintura Fresca, especializada en documentar, conservar y difundir la gráfica callejera en México, se pregunta ¿qué le pasó a la ciudad?

“A inicios de 2022 el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc en CDMX impuso a los propietarios de todos los puestos callejeros pintarlos de blanco para uniformarlos con su logo y con su slogan, demostrando su pobre entendimiento de la tradición, la gráfica y la cultura”, describen en Instagram en compañía de testimonios y fotografías que dan cuenta de todo lo que se invisibiliza detrás del nuevo diseño de los puestos.

Sandra Cuevas vs. Claudia Sheinbaum: sus pleitos

En enero del 2023, Claudia Sheinbaum negó que haya una disputa entre ella y Sandra Cuevas a pesar de la gran cantidad de propaganda que se encontró en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Para mí en realidad es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe. Y no es de una alcaldesa, es de la oposición, del conservadurismo, particularmente del PAN”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa.

Los conflictos entre la jefa de Gobierno y la alcaldesa se han intensificado durante los últimos meses. Entre los primeros estuvo un desencuentro sobre la Zona Rosa de la CDMX que incluye el Corredor Turístico-Tecnológico.

El jueves 26 de enero, en redes sociales circularon panfletos y lonas con propaganda ‘sucia’ contra la jefa de la capital mexicana. En los volantes se leía: “Claudia convirtió la CDMX en tragedia. ¿La quieres en tu ciudad?”.

La campaña fue descubierta por el contralor de la CDMX, Juan José Serrano, quien acudió de sorpresa a realizar un cateo a las inmediaciones de la Cuauhtémoc, tras una denuncia ciudadana.

Alcaldesa de Cuauhtémoc viaja en Suburban con placas alteradas

En octubre del 2021 Cuevas presentó un corredor turístico- tecnológico para la reactivación económica de la emblemática Zona Rosa, sin embargo, lo que robó cámara fue el vehículo en el que viajaba.

Se captó a Cuevas subiendo a una camioneta Suburban, cuyas placas de circulación del estado de Morelos fueron alteradas con cintas negras y blancas.

La alteración es evidente, ya que buscaron que el número 3 fuera un 8 y la letra B, un 3.

De acuerdo con el Código Penal de la CDMX, las personas que alteren las placas de vehículos, tendrán un castigo de entre cuatro a ocho años de prisión, además de una multa de 300 a 2 mil días de salario mínimo.