Sandra Cuevas pedirá licencia para competir por la CDMX: ‘Al que me pongan enfrente, lo haré pedazos’

Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, adelantó este lunes que pedirá licencia a su cargo para contender por la candidatura del Frente Amplio por México para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Cuevas señaló que pronto dará a conocer el día en el que pedirá la licencia que, dijo, será de 60 días. esto para “poder salir a territorio en donde sé mejor trabajar”.

“La licencia es por un número de días determinado, y hay que ver cómo salimos (en el proceso). Si entramos es para ganar”, subrayó.

Sobre el posible candidato o candidata que Morena y aliados postulen, Cuevas comentó que la única persona con la que le gustaría competir es con Ricardo Monreal, senador con licencia que recientemente perdió la encuesta para elegir al coordinador de los comités de defensa de la Transformación.

“Al que me pongan enfrente, lo voy a hacer pedazos. Si la mujer (Claudia Sheinbaum) que va a ser la candidata (de Morena) a la Presidencia no pudo conmigo, no pudo cumplirle el capricho a Andrés Manuel (López Obrador) de quitarme la alcaldía, ¿quién va a poder conmigo?”, dijo.