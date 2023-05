La Chopería Zona Rosa: Profeco suspende bar por cobro obligatorio de propina

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en el Bar La Chopería, ubicado en Génova no.59, en la Zona Rosa de la colonia Juárez.

Se detalló que el establecimiento incumplió con el artículo 10 de la Ley Federa de Protección al Consumidor, ya que presuntamente los empleados hacían cargos de entre el 10 y el 25 por ciento de propina a los clientes.

A La Chopería también se le impuso una sanción económica por obligar el pago de propina a los consumidores. La acción se detectó en la visita de verificación de la Profeco.

¿Qué pasó en La Chopería?

El 26 de mayo se reportó que el personal del establecimiento golpeó a un par de turistas extranjeros al reclamar el cobro excesivo en la cuenta.

Uno de los turistas, de nacionalidad italiana, tiene una afectación cardiaca, por lo que estuvo en peligro su vida cuando fue golpeado.

‘’Me sujetaron del cuello y me estaban golpeando, pero yo me desmayé, tengo problemas con mi corazón y otra enfermedad que me da problema con la adrenalina, podría morir con eso’', expresó la persona.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 21 de mayo, luego de que él y su amigo pidieran la aclaración en el cobro de su cuenta.

La Chopería estaba cobrando 900 pesos por dos tequilas, cuando en la carta se señalaba el costo de 170 pesos cada copa.

Las personas atacadas detallaron que anteriormente les habían negado la venta de dos cervezas porque ‘era muy poco’, por lo que el mesero los hostigó y les exigía que consumieran más.

Enseguida los turistas optaron por irse, pero al ver la cantidad que les cobraban solicitaron una aclaración y vino la golpiza. Las víctimas acudieron a la Fiscalía para denunciar.

Los hechos hacen recordar lo ocurrido en La Polar, donde murió una persona que fue golpeada por el personal del restaurante.