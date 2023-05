Turistas italianos reclaman cobro excesivo en La Choperia Zona Rosa y los golpean

Personal del restaurante bar La Choperia, ubicado en la calle de Génova 59, en la Zona Rosa de la Ciudad de México, de la Alcaldía Cuauhtémoc, golpearon el fin de semana pasado a un par de clientes extranjeros por reclamar el cobro excesivo en la cuenta.

El caso estuvo a punto de terminar en tragedia, como la ocurrida en enero pasado en la cantina La Polar, donde un comensal fue asesinado a golpes por meseros y personal de seguridad.

Y es que una de las víctimas de La Chopería, de nacionalidad italiana, narró que tiene una afectación cardiaca, pese a lo cual fue brutalmente golpeado.

“Me sujetaron del cuello y me estaban golpeando, pero yo me desmayé, yo tengo problemas con mi corazón y otra enfermedad que me da problema con la adrenalina, podía morir por eso”, advirtió.

Explicó que la golpiza ocurrió la madrugada del domingo 21 de mayo pasado, luego de que él y su amigo, un ítalo-mexicano, pidieron una aclaración en el cobro porque les querían cobrar 900 pesos por dos tequilas, cuando en la carta cada bebida tiene un precio de 170 pesos.

Ambas víctimas coincidieron, en entrevistas por separado, que antes les habían negado la venta de dos cervezas, “porque era muy poco” y entonces el mesero los hostigó y groseramente les exigía que consumieran más.

Al no aceptar, pidieron la cuenta, y al reclamar el cobro excesivo, vino la agresión.

Aunque el gerente del lugar intentó disculparse, las víctimas acudieron a la Fiscalía para denunciar el hecho. Hasta ahora, a diferencia de La Polar, el lugar sigue funcionando con normalidad. Ni la alcaldía ni la Fiscalía lo han clausurado.