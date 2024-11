Dinero llama dinero: Victoria de Trump da 64 mil mdd a los 10 más ricos del mundo

Donald Trump exige lealtad y Howard Lutnick tiene la tarea de averiguar quién cumple con los requisitos.

Como copresidente del equipo de transición del presidente electo, el multimillonario jefe de Cantor Fitzgerald está elaborando listas de candidatos para puestos en todo el gobierno y exige que los seleccionados sean extremadamente leales a Trump.

Lutnick fue una de las primeras personas a las que llamaron muchos empresarios poderosos tras la victoria de Trump, según un alto ejecutivo de Wall Street.

¿Cómo ayudará Trump a los multimillonarios tras su victoria?

Congraciarse con una nueva administración siempre ha sido importante para los multimillonarios y los titanes de la industria, pero Trump ha llevado la práctica a nuevos extremos.

Los megadonantes republicanos que lo dejaron de lado después de la insurrección del 6 de enero de 2021, como Stephen Schwarzman y Nelson Peltz, rápidamente volvieron al redil una vez que derribó a sus rivales republicanos. Incluso aquellos que se esforzaron por mantenerse políticamente neutrales mostraron signos de temer su ira: Mark Zuckerberg, a quien Trump ha pensado en encarcelar, lo llamó “rudo” en julio, mientras que Jeff Bezos, a quien Trump se burló llamándolo “Jeff Bozo” en 2019, se apresuró a ofrecer una “gran felicitación” por una “victoria decisiva”.

Sin embargo, quienes han estado al lado de Trump por más tiempo -y quienes aportaron más dinero- son los que están en condiciones de tener la mayor influencia a medida que su administración toma forma, desde puestos en el gabinete hasta funciones de asesoría no oficiales.

¿Quiénes podrían estar en el gobierno de Trump?

El inversor John Paulson está entre los que han sido mencionados como posible jefe del Tesoro en la próxima administración, mientras que Trump ha dicho que Elon Musk tendrá un nuevo papel como recortador de gastos gubernamentales. Lutnick, un modelo de devoción, se ha convertido en un eje del poder político estadounidense y también podría ser elegido para un papel formal. (No respondió a una solicitud de comentarios).

“Muchos de los grandes donantes republicanos están en esto por razones muy específicas”, dijo Mike Lux, cofundador de la consultora política Democracy Partners. “Trump ha sido deliciosamente franco al decirles a los donantes: ‘Si me dan mil millones de dólares, desharé todas las regulaciones que no les gustan’, o al decirle a Elon Musk que si le da un montón de dinero lo nombrará para el cargo gubernamental que quiera. Ha sido muy abierto en cuanto a ser completamente transaccional con sus donantes”.

Muchos donantes importantes acudieron en masa a Trump hacia el final de la campaña, dejando de lado las reservas sobre sus políticas, personalidad y problemas legales. Schwarzman, Ken Griffin, Ron Lauder y Thomas Peterffy estuvieron entre quienes dejaron en claro sus intenciones de bloquear su camino hacia la nominación.

Recién en marzo, cuando se convirtió en el candidato republicano, comenzó a consolidarse su apoyo multimillonario.

¿Cómo apoyó a Musk a Trump en las elecciones de EU 2024?

Nadie demostró el poder de un patrocinador con dinero más que Musk. La persona más rica del mundo se retrasó en respaldar a Trump, pero una vez que anunció su apoyo, inmediatamente después del intento de asesinato de Trump en julio, se convirtió en un partidario vocal y ferviente.

Compartió mensajes sensacionalistas y a menudo falsos a favor de Trump en X y se convirtió en un elemento fijo en los mítines. Musk, que alguna vez fue un crítico del gasto político que expresó su apoyo al candidato presidencial demócrata Andrew Yang, invirtió casi 119 millones de dólares en America PAC, un supercomité de acción política que formó para financiar la campaña de Trump. Musk no respondió a una solicitud de comentarios.

La victoria de Trump ya está impulsando la fortuna de los ricos del mundo

Las 10 personas más ricas del Índice de multimillonarios de Bloomberg ganaron el miércoles una cifra récord de 63 mil 500 millones de dólares, y Musk por sí solo añadió más de 26 mil millones de dólares a su patrimonio neto.

Pero contar con la atención de un presidente receptivo también es útil de maneras más sutiles, especialmente para quienes buscan influir en la legislación a su favor. Las políticas y leyes en torno a sectores en evolución como la inteligencia artificial, las criptomonedas, las redes sociales y la privacidad tienen el potencial de generar o destruir fortunas.

Para el capitalista de riesgo Marc Andreessen, el giro hacia Trump se produjo después de cuatro años de creciente frustración con la administración Biden. La Comisión Federal de Comercio demandó a Amazon.com Inc. y Meta Platforms Inc., donde él es miembro de la junta directiva, y la Comisión de Bolsa y Valores apuntó a Coinbase Global Inc., una importante inversión de Andreessen Horowitz.

Andreessen basó su apoyo a Trump en lo que él llama la “agenda de la pequeña tecnología”, o la creación de un mercado favorable para las empresas emergentes. Su firma ha intensificado su cabildeo en los últimos años para ayudar a muchos de los sectores en los que ha invertido, como la inteligencia artificial, las criptomonedas y la tecnología de defensa. Un portavoz de Andreessen se negó a hacer comentarios.

Jeff Yass, exmiembro del movimiento Never Trumper y fundador de la firma comercial Susquehanna International Group y uno de los principales accionistas de Bytedance, el propietario chino de TikTok, escribió una columna en el Wall Street Journal en abril a favor de Trump. Dijo que prefería la postura de Trump sobre la libertad de elección de escuelas, una de las causas favoritas de Yass.

Trump también revirtió su postura sobre TikTok , que intentó prohibir durante su primera presidencia, después de hablar con Yass en un evento en Florida, aunque el portavoz de Yass dijo que nunca hablaron sobre la aplicación.

Las posibles ganancias de una administración Trump se extienden más allá de Silicon Valley y Wall Street.

Tres de los multimillonarios más ricos del mundo en el sector energético, el fundador de Continental Resources Inc., Harold Hamm, el presidente de Hilcorp Energy, Jeff Hildebrand, y el fundador de Energy Transfer LP, Kelcy Warren, aportaron un total de 13.1 millones de dólares a la campaña de Trump.

La empresa de Warren construyó el oleoducto Dakota Access, de casi 1.930 kilómetros de longitud, cuya ruta cruza tierras federales y tribales y depende de una servidumbre en disputa para operar. Trump aceleró la aprobación de la construcción del oleoducto en su primera administración y podría acelerar de manera similar un proyecto de exportación de gas natural estancado que Warren tiene en Luisiana.

A cambio de posibles favores, los multimillonarios que apoyan a Trump dieron una importante ventaja a su campaña, que quedó rezagada respecto de la candidata demócrata Kamala Harris en cuanto a recaudación de fondos durante toda la contienda.

Los Super PAC que apoyan a Trump recaudaron más dinero de tres personas (Musk, la accionista mayoritaria de Las Vegas Sands, Miriam Adelson, y el heredero bancario Timothy Mellon) que lo que su campaña y el Partido Republicano obtuvieron de su otrora poderoso ejército de donantes de pequeñas cantidades.

Ese fue un gran cambio respecto de sus campañas anteriores, cuando esos modestos contribuyentes le dieron tres veces más que aquellos que emitieron cheques de un millón de dólares o más a los Super PAC.

Es cierto que no todos los multimillonarios apoyaron a Trump. Aunque Harris recaudó menos dinero de los ultrarricos, tenía más partidarios en el índice de riqueza de Bloomberg, entre ellos el exdirector ejecutivo de Alphabet Inc., Eric Schmidt, y el cofundador de Meta, Dustin Moskovitz.

Luego estaban los que se quedaron en silencio.

El primer mandato de Trump reveló su desprecio por sus detractores, a quienes ridiculizaba y amenazaba. Atacó a Amazon en X (entonces Twitter), alegando que evadía impuestos y se aprovechaba del Servicio Postal de Estados Unidos. Su virulencia contra Zuckerberg, o “Zuckerbucks” como lo llama, aumentó después de que Facebook bloqueara temporalmente a Trump del sitio tras los disturbios del 6 de enero.

En el nuevo libro de Trump, Save America, publicado en septiembre, acusó a Zuckerberg de dirigir a Facebook en su contra durante las elecciones de 2020 y advirtió que si lo volvía a hacer, “pasaría el resto de su vida en prisión”.

Para algunos multimillonarios, los riesgos de enfadar a Trump son demasiado grandes. El Washington Post, propiedad de Bezos, rompió a fines del mes pasado una tradición de 36 años al negarse a respaldar a un candidato, lo que llevó a más de 250 mil personas a cancelar sus suscripciones. En un editorial que explica la decisión, Bezos dijo que los respaldos no tienen impacto en los resultados electorales y aumentan la percepción de sesgo de los medios.

Warren Buffett, de Berkshire Hathaway Inc., que apareció en el escenario con Hillary Clinton en 2016, emitió un escueto comunicado a través de su firma de inversiones el mes pasado aclarando que “no respalda actualmente ni respaldará en el futuro” a ningún candidato político. Zuckerberg, que ha respaldado muchas causas progresistas a través de su fundación, cambió recientemente su postura a una aparentemente lo más apolítica posible. En julio dijo que no respaldaba a nadie y habló con admiración de la “rudente” actitud desafiante de Trump después de que casi le dispararan en un mitin.

“Trump ha declarado abiertamente que quiere vengarse de la gente”, dijo Lux de Democracy Partners. “Por supuesto que existe preocupación por las represalias, creo que es una posibilidad muy real en función de las declaraciones y acciones de Trump”.