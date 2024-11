¿Puede Donald Trump imponer aranceles a las exportaciones de México cuando tome la Presidencia?

Donald Trump prometió imponer aranceles a México de hasta el 25 por ciento si no frena la migración.

Luego de que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos para un segundo mandato, ha crecido la incertidumbre porque el republicano amenazó con imponer aranceles del 25 por ciento si México no consigue frenar la migración hacia la frontera, pero ¿puede el próximo presidente estadounidense aplicar impuestos a las exportaciones mexicanas?

“Hay dos dimensiones, la primera es, si ese tipo de políticas públicas serían consistente con las obligaciones de Estados Unidos, y la respuesta es que no, no lo sería, pero es Donald Trump y eso nunca lo he detenido de tomar esas decisiones cuando ha querido y tenemos muchos ejemplos como en acero, automóviles, entre otras cosas”, comentó Juan Carlos Baker Pineda, Director General y Socio Fundador de Consultores Internacionales ANSLEY.

Durante su participación en el foro Meet Point Virtual: Nuevo Gobierno en EU: ¿Cuál es el panorama para México?, organizado por El Financiero, Juan Carlos Baker señaló que aunque Trump esté usando los aranceles para presionar a México sobre su gestión del Gobierno federal, México puede aprovechar el T-MEC para solicitar a Estados Unidos que no implemente esta medida.

“Lo que definitivamente pone a México ahora en un plano mejor, es que tenemos un tratado que efectivamente entró en vigor en el país el 2020 (T-MEC) que establece ya una serie de reglas y de consideraciones más como del mundo trumpeano, y yo esperaría que si Trump intenta hacer esos incrementos en los aranceles, el gobierno de México aproveche todas esas herramientas que tiene a su favor para pelear, solicitar y demandar a EU para que no aplique esos cambios para México”, explicó.

En un discurso en Raleigh (Carolina del Norte) en la jornada previa a las elecciones del martes 5 de noviembre, Trump se refirió específicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que si llega a la Casa Blanca “el primer día” le “informará” que si no para la “llegada de criminales y drogas al país” impondrá aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones mexicanas.

El experto recordó que durante la primera administración Trump, si bien se implementaron medidas proteccionistas en el caso del acero, Estados Unidos impuso aranceles a “todo el mundo” con excepción a México y Canadá.

“Creo que en un mundo como el que vamos a vivir a partir de enero del 2025 hay que echar mano de lo que se cuenta, el T-MEC es para México un gran baluarte, pero también ser pragmático yo creo que una de las grandes lecciones que se tienen de la primera ocasión que se transformó TLCAN al T-MEC es que hay tener mucha inteligencia emocional, hay que saber cuáles son las batallas que vale la pena dar, en dónde se pueden encontrar compromisos y ante todo garantizar que México continuará siendo un socio comercial importante de Estados Unidos”, declaró.

El año pasado, México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos con más de 426 mil millones de dólares en mercancía intercambiados entre los dos países.

Los aranceles que Donald Trump pondrá a México suponen afectaciones para la industria automotriz en todo el mundo, de acuerdo con Honda. (Bloomberg)

¿Por qué Trump quiere imponer aranceles del 25% a México?

Trump ha intensificado su retórica xenófoba durante su carrera presidencial, estigmatizando a los migrantes que han llegado a Estados Unidos por la frontera sur como criminales y prometiendo deportaciones masivas de las más de 11 millones de personas indocumentadas que viven en el país.

Por lo que ha prometido imponer aranceles a México de hasta el 100 por ciento si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no cumple con sus exigencias de para el flujo migratorio a Estados Unidos.

“Y si eso no funciona lo subo a un 50 por ciento y si tampoco funciona a un 75 por ciento”, dijo el exmandatario. “Después, lo subiré a un 100 por ciento”, expresó Donald Trump.

Durante su mandato usó los aranceles como amenaza para presionar al Gobierno de México, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a firmar un acuerdo para “controlar” las rutas migratorias.

El Gobierno actual de Joe Biden, no obstante, se ha apoyado también en la colaboración de México para reducir las cifras de detenciones de migrantes en la frontera, vistas en Washington como indicadores del “éxito” de la política migratoria restrictiva de su Administración.

En septiembre, el número de cruces irregulares bajó a menos de 54 mil, la cifra más baja de los últimos cuatro años.

* Con información de EFE