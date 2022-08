¿Vives en poligamia laboral? 6 consejos para lidiar con dos empleos a la vez

La pandemia de COVID-19 ha liberado a los trabajadores de sus escritorios; sin esos amarres, tienen delante la posibilidad de buscar discretamente dos o incluso tres trabajos. Los académicos que estudian la poligamia dicen que comparte innumerables similitudes con una vida profesional múltiple, y que muchas lecciones pueden transferirse del dormitorio (o dormitorios) a la oficina.

“La misma dinámica se aplica a todo tipo de relaciones, ya sean profesionales, platónicas o románticas”, dice Amy Moors, profesora asistente de psicología en la Universidad de Chapman. ¿Cómo practicar la poligamia laboral? Aquí van algunos consejos sobre cómo hacer malabarismos con varios frentes profesionales.

Averigua lo que cada uno necesita

Moors dice que una habilidad fundamental de las personas no monógamas satisfechas es la capacidad de identificar las necesidades y los deseos de los demás, articular los suyos propios y negociar: “descubrir qué funcionaría para todos los involucrados y comprender que eso puede cambiar con el tiempo”. Esto comienza con el reconocimiento de que cada relación tiene sus propios matices. Piensa bien por qué te contrató tu jefe actual: sí, por supuesto que quería que trabajaras para él, pero ¿quiere que seas un caballo de batalla, una fuente de estatus (premios, atención), un estratega genial o un profesional del que puede presumir? Solo puedes tener éxito si sabes qué es el éxito para ambos.

Mucha comunicación, pero no sobre todo

Chez Jennings, reclutadora sénior en Reddit, ha sido abiertamente poliamorosa durante siete años. Ella dice que en el trabajo y el amor, los acuerdos funcionan mejor cuando las personas pueden articular claramente cinco cosas: disponibilidad, límites, expectativas, capacidad y deseos. Para conocer mejor a las personas, ella les pregunta por qué participan en actividades extracurriculares. “El ‘por qué’ da una idea de la personalidad y agrega un componente emocional”, dice Jennings. En la oficina, es mejor expresar tus respuestas centrándote en lo que te hace excelente en tu trabajo. En lugar de decir: “Tengo un negocio en el que vendo cristales 10 horas a la semana”, intenta: “Estar conectado con ese lado de mi espiritualidad es realmente gratificante para mí, así que llego a este trabajo motivado y tranquilo”.

La promiscuidad profesional puede beneficiar a todos

Algunas personas desaparecen en su trabajo, dándole 40 (o 50 o 60) horas a la semana a un solo empleador. Las parejas monógamas practican una variación de esto llamada “retirada diádica”, en la que los dos integrantes de la pareja pasan la mayor parte del tiempo juntos, semiexcluidos de amigos y familiares. Aunque es un fenómeno muy común, está asociado con menos bienestar, resultados negativos para la salud y aislamiento. “No encontramos eso entre las personas involucradas en el poliamor”, dice Moors. “Tienen redes sociales más sólidas y son más felices”. Del mismo modo, su realización profesional puede beneficiarse de las relaciones saludables con los compañeros de trabajo en todos los trabajos, y de la socialización y las caras nuevas que proporciona cada empleo.

Sé transparente con el tiempo

Jennings dice que tanto las relaciones como los trabajos implosionan cuando las personas no son francas sobre sus otras actividades. Tal vez quieras o no quieras saber que tu pareja está besándose con otra persona, pero es bueno saber cuándo estará cerca para besarte a ti. Cuando eso ocurre en la oficina desapareces por horas seguidas, para consternación de colegas o jefes. “Las personas dudan en decir que están en otro trabajo, incluso cuando han sido totalmente sinceros sobre ese otro compromiso. Pero luego parece que están ocultando algo”, dice Jennings. Ella sugiere explicar la situación: “Oye, hay un problema que tengo que resolver en mi consultoría, estaré en línea más tarde esta noche para compensar ese tiempo”.

Elige los trabajos con el mismo cuidado que las parejas románticas

Los poliamorosos experimentados suelen elegir amantes cuyas ubicaciones y estilos de vida no entren en conflicto con sus relaciones existentes. Traducción: sí, ese bajista de jazz está buenísimo, pero no puedes desvelarte con una cita a las 2 a.m. Lo mismo se aplica a los trabajos. Los empleadores demandantes que hacen cosas como llamar al azar o cambiar repentinamente las cargas de trabajo son el equivalente a los novios o novias demandantes. Un técnico de Oregón que actualmente está haciendo malabarismos con dos puestos bien pagados (sin que sus jefes lo sepan) dice que es mejor encontrar trabajo en zonas horarias con al menos tres horas de diferencia para evitar conflictos y escalonar la jornada laboral.

Comprende las verdaderas causas del conflicto

Un principio clave del poliamor es la comprensión: la capacidad de encontrar alegría en la felicidad de tu pareja, incluso si la encuentran con otras personas. Esto puede ser difícil para los poliamorosos novatos, quienes poco a poco aprenden que cuando las parejas románticas cuestionan otras actividades, a menudo es porque no reciben suficiente atención de un tipo u otro. La misma dinámica ocurre en la oficina: los jefes que están ansiosos por el bajo rendimiento de los empleados inevitablemente comenzarán a culpar a los otros trabajos. La clave es asegurarse de dar lo mejor de ti y satisfacer las necesidades razonables de los jefes. “Mi estrategia es desempeñarme a un nivel tan alto que nunca me cuestionen nada más”, dice Alyza Brevard-Rodríguez, gerente sénior de la Autoridad de Tránsito Metropolitano de Nueva York, que también administra un par de spas en Nueva Jersey. “Cualquiera que sea mi función, cumplo con lo que se espera de mí”.