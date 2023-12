Haval H6 HEV: el siguiente estándar

La llegada de Great Wall Motor a México significa no sólo el crecimiento de la oferta de modelos en el mercado, sino también el arribo de un grupo automotriz referente en Asia. Con varias marcas y diferentes enfoques en cada una, GWM comenzó operaciones en nuestro mercado con este SUV mediano familiar electrificado.

Para ubicar la fuerza de la marca y el modelo a nivel internacional, estamos frente a un modelo candidato a World Car of the Year 2024 en los World Car Awards, el premio automotriz más importante a nivel mundial. Haval H6 HEV es punta de lanza en la marca no sólo en México sino en el mundo entero, de ahí lo relevante y el buen producto que han desarrollado en GWM.

Por fuera encontraremos una imagen moderna y propositiva, pero también con una propuesta sobria que durará vigente por muchos años. Iluminación LED, rines de 19 pulgadas y una parrilla que se integra a la fascia frontal y a los grupos ópticos con un juego de cromo y entradas funcionales, con sensores de estacionamiento, cámaras y hasta radar.

haval h6 hev diseño frontal

Por dentro destaca un muy buen nivel de equipamiento, con un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil a color de 12.3′' compatible con Apple CarPlay y Android Auto con cargador inalámbrico y un head-up display que proyecta sobre el parabrisas la información más relevante para nunca quitar los ojos del camino. Destaca un techo panorámico que cubre ambas filas de asientos, cámaras 360 con función de chasís transparente. Los asientos están forrados en piel con un muy buen nivel de ergonomía para proporcionar al conductor mayor comodidad.

Al volante, la tecnología híbrida dedicada (DHT) de GWM nos entrega sensaciones dinámicas y ahorro de combustible. El primer encuentro con el acelerador tiene incluso un sabor deportivo que hace que las reacciones de aceleración sean directas y casi instantáneas.

Destaca una suspensión con un ajuste muy cómodo, lo que hará de los trayectos urbanos un referente de suavidad en el segmento. La altura al suelo y la capacidad de absorber las irregularidades serán nuestro mejor argumento para sobrevivir en la ciudad, incluido el buen aislamiento acústico. La tecnología de reducción de ruido NVH (Noise, Vibration Harness, por sus siglas) cumple con todos los estándares internacionales para entregarnos niveles de aislamiento acústico referentes en el segmento.

haval h6 hev trasera

Además, integra asistentes de conducción semi autónoma de nivel 2 con control de velocidad crucero activo a máxima velocidad, reconocimiento de señales de tránsito, mantenimiento de carril y otras funciones de asistencia a la conducción que hacen del manejo de Haval H6 HEV algo fácil y agradable.

Lo más interesante además de los interesantes precios para un híbrido de estas dimensiones y equipamiento, es que el Haval H6 HEV se puede conseguir a crédito con pagos mensuales desde 5,999 MXN con GWM FINANCE y BBVA con 0% de comisión por apertura de crédito y una tasa del 10.99%.

Con dos niveles de equipamiento y cinco colores de carrocería, el Haval H6 HEV se coloca como una de las opciones más atractivas dentro del segmento de los SUV híbridos medianos, una alternativa por demás interesante para quien necesita espacio, practicidad y hasta ahorrar en consumo de combustible.

FICHA TÉCNICA

Motor térmico

L4, 1.5 l, turbo, 147 hp

Motor eléctrico

C.A., 174 hp

Potencia total

240 hp

Baterías

ion-litio, 1.67 kWh

Transmisión

Automática híbrida de 2 velocidades, tracción delantera

Desempeño

Vel. Máx. 220 km/h

0-100 km/h: 8.3 s

Rendimiento

19.2 km/l, tanque: 55 l, autonomía >1,000 km

Neumáticos

255/55 R19

Seguridad

Seis bolsas de aire, ABS, EBD, ESC, ASR, TCS, BAS, TPMS, HAC, HDC y RMI

Gama de precios

De 639,900 a 689,900 MXN

Unidad probada

Luxury: 689,900 MXN