La historia de Tracy Otto, sobreviviente al ataque de un exnovio y orgullosa arquera en Paralímpicos 2024

La estadounidense Tracy Otto resurgió “como haría un ave fénix”, declaró a la AFP, para convertirse en arquera y participar en los Juegos Paralímpicos de París 2024 después de que su exnovio la atacó hace cinco años y la dejó en silla de ruedas.

La paradeportista de 28 años y su pareja, Ricky Riessle, fueron atacados mientras dormían en su hogar en Florida. El exnovio de Otto le disparó varias veces con una escopeta de perdigones, la hirió en su ojo izquierdo, y la apuñaló: “Me seccionó la médula espinal”.

Tracy Otto, atleta paralímpica de París 2024, se comprometió en la Torre Eiffel. (Foto: tracy_otto).

Riessle también recibió varios disparos y puñaladas en la espalda, pero se recuperó físicamente y ayuda a Otto cuando compite.

“Puede que hoy no haya ganado una medalla, pero me voy a casa con algo brillante”, escribió en Instagram la arquera, quien se comprometió este fin de semana con Ricky Riessle.

¿Quién es Tracy Otto y qué le pasó?

24 de octubre de 2019. Esa fecha nunca la olvidará Tracy Otto. Ella tenía 23 años, estaba rehaciendo su vida con otra pareja, Ricky Riessle, olvidando todos aquellos meses de maltrato junto a su exnovio. El proceso no fue fácil. Le costó dejarle. Incluso lo echó de casa y, por miedo, cambió las cerraduras del hogar.

Aquel día su exnovio entró por una ventana, armado con una pistola de perdigones, un cuchillo y unas esposas. Le pidió que se levantara, que dejara en la cama a su nueva pareja y le dijo que la iba a matar. El resto es historia.

Tras el ataque, la expareja de la arquera salió de la casa, se sentó en el césped, llamó a la policía y se entregó, recibió en enero de 2023 una condena de 40 años por robo, intento de asesinato, agresión sexual y agresión agravada.

Tracy Otto se convirtió en atleta paralímpica luego de un ataque que la dejó en silla de ruedas. (Foto: Captura de pantalla).

Tras varios meses en el hospital de recuperación física y mental, salió en silla de ruedas, con los brazos limitados en movimientos y ciega del ojo izquierdo, dijo adiós a su sueño de convertirse en modelo de culturismo, pero pronto comenzó el de atleta paralímpica.

“Intento pensar que es como crear belleza a partir de las cenizas, resurgir como lo haría un ave fénix (…) Mostrar al mundo que, independientemente de tus circunstancias, puedes hacer cualquier cosa que te propongas”, declaró a la AFP tras superar la primera ronda en los Juegos Paralímpicos de París.

Tracy Otto decidió convertirse en arquera de tiro con arco, usa un dispositivo adaptado a su boca para disparar. (Foto: @tracy_otto).

¿Qué ocurrió con Ricky Riessle, pareja de Tracy Otto, tras el ataque?

Otto, que sufrió una infancia dura, afirmó que siempre estará agradecida a Riessle por haber permanecido a su lado durante las traumáticas secuelas, ya que su familia la abandonó durante su rehabilitación y fue él quien fue a buscarla a la residencia en la que permanecía en Chicago.

“Que viniera a recogerme a la residencia fue un momento que nunca olvidaré”, explicó. “Recuerdo muy bien cómo me dijo que todo iba a salir bien y que íbamos a construir juntos la mejor vida posible”.

“Y miren dónde estamos ahora”, agregó.

Otto, que lanza las flechas a través de un dispositivo controlado por la boca, dice sentirse “muy bendecida” por tener a Riessle en su vida.

“Somos inseparables”, explicó a la AFP. “Estamos juntos literalmente las 24 horas del día, siete días a la semana, porque, obviamente, necesito los cuidados”.

Tracy Otto compite en París 2024 y espera también hacerlo en Los Ángeles 2028. (Foto: @tracy_otto).

“Pero tenemos un vínculo que no se parece a nada que haya sentido antes. Va más allá de la familia. Va más allá de una relación de pareja”, aseguró, agregando que es “realmente una unión del alma”.

Lo demostraron en sus encuentros del sábado, ya fuera compartiendo una broma o él aconsejándola durante los descansos y diciéndole lo orgulloso que estaba de ella cuando perdió en cuartos de final.

¿Cómo se volvió atleta Tracy Otto?

Tracy dice que aún tiene “pequeños retazos de recuerdos de cosas que ocurrieron (durante el ataque)”, pero que se sometió a terapia y se tomó su “tiempo para procesar el trauma”.

Sin embargo, las consecuencias físicas van más allá de su parálisis de pecho para abajo.

“Mi cuerpo no funciona como debería en muchos aspectos. La termorregulación, el no poder sudar o calentar mi temperatura corporal es uno de los grandes retos a los que me enfrento cuando tiro con arco”, explicó.

A la estadounidense ya le gustaba esta disciplina antes del ataque, pero un día “cuando estábamos en la autopista en marzo de 2021″ se dijo: “Tengo tanto tiempo libre, ¿por qué no intentar algo nuevo?”.

Ricky Riessle y Tracy Otto se comprometieron en París 2024.

Otto afirma que su positividad viene de haber elegido a su “propia familia, a los que te apoyan”. “Tener objetivos y rodearte de personas que te quieren, de positivismo” es una de sus claves.

“Intento entrenar de tres a cinco días a la semana. Depende de mi cuerpo. Siempre me ha gustado mucho ir al gimnasio y creo que es muy bueno para mi salud mental aunque no siempre es posible. También intento meditar todas las mañanas. Cuando estoy disparando, ya sea en un entrenamiento o en una competición, no pienso en mi discapacidad ni en nada más. Estoy realmente presente y en paz”, confiesa.

Como objetivo, la pararquera dijo querer “conquistar el mundo, seguir hasta Los Ángeles 2028 y luego Australia en 2032″.

“Solo quiero conquistar el mundo”.