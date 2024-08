¿Quién es Jorge Nevárez, pareja de Ana Pau Vázquez, la medallista en París 2024?

Ana Paula Vázquez conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y también el corazón del arquero Jorge Nevárez. La medallista olímpica no olvidó mencionar a su actual pareja cuando le preguntaron sobre su reciente éxito.

En un video publicado por el productor visual Gabriel Baruch, le preguntaron a Ana Paula Vázquez sobre que pesaba más: ser llamada la ‘nueva novia de México’ o la medalla de bronce que consiguió en la prueba por equipo en tiro con arco de París 2024. Entre risas, ella respondió: “Yo estoy casi casada”.

“Agradezco a mi coach, amor @jorgeonevarez, que me ayudó y me amó desde mucho antes de una lesión y durante la misma. Él es realmente mi fan #1; cree en mí y ve en mí algo que yo sigo sin entender. Gracias a eso, me quitó tanto miedo que había tenido encima durante años, me motivó a crear nuevas cosas, a verme como una mujer más fuerte cuando me sentía débil. Me hiciste querer de nuevo”, fue el mensaje que Ana Paula compartió con su entrenador y pareja, Jorge Nevárez.

¿Quién es Jorge Nevárez, pareja de Ana Paula Vázquez?

Jorge Nevárez es un arquero mexicano de 31 años, originario de Durango, que también es pareja y entrenador de Ana Paula Vázquez.

El atleta mexicano consiguió la medalla de bronce en la Universiada Mundial de China Taipéi en 2017 y obtuvo tres medallas en el Gran Prix en Cancún: oro en la categoría varonil, plata en pareja mixta y bronce en individual.

Aunque no logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, sí consiguió la medalla de bronce junto a Ana Paula Vázquez en París 2024 como su entrenador.

Jorge Nevárez entrenador de Ana Paula Vázquez y pareja de la medallista olímpica. (Foto: Instagram jorgeonevarez)

¿Cómo le fue a Ana Paula Vázquez en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Ana Paula Vázquez vivió sus segundos Juegos Olímpicos en la edición de París 2024 en la que consiguió la medalla de bronce en la prueba por equipos femenil, junto con Alejandra Valencia y Ángela Rangel.

El equipo femenil de tiro con arco fue el primero en conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta mexicana llegó a esta edición tras la recuperación por una lesión en el hombro, que no le permitió participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos de 2023.