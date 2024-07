Céline Dion reaparece cantando en la inauguración de París 2024: ¿Cómo fue su presentación?

Lo que inició como un rumor para la inauguración de París 2024, se hizo realidad: Céline Dion reapareció triunfalmente en la apertura de los Juegos Olímpicos al interpretar, desde lo alto de la torre Eiffel, el ‘Hymne à l’amour’ de Edith Piaf.

Dion cerró ‘con broche de oro’ a prácticamente cuatro horas de ceremonia celebrada a lo largo del río Sena, justo en el momento en el que la llama Olímpica se elevaba en un globo aerostático sobre los Jardines de las Tullerías.

Así fue la reaparición pública de Céline Dion cantando en París 2024

Cuando los ojos del mundo estaban puestos aún en el deslumbrante pebetero, que hizo alusión a la figura de los globos aerostáticos, una figura plateada emergió por sorpresa en la emblemática torre de París.

Céline Dion fue el acto con el que cerró la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. (MARTIN DIVISEK/EFE)

En medio de la estructura de hierro que se encontraba sobre el sitio que presenció la apertura de los Juegos Olímpicos en la capital francesa, una potente voz apareció en escena y entonó la melodía de Piaf, misma que se reconoció casi instantáneamente: se trataba de la cantante canadiense.

Cantó apostada en el primer piso de la ‘dama de hierro’, justo debajo de los anillos olímpicos de París 2024, y aunque su intervención fue breve, el público respondió con una ovación a Céline Dion, quien tenía tiempo sin pisar un escenario ni cantar; incluso, ‘esperaba un milagro’ para volver a entonar una melodía.

Su reaparición para la gran inauguración de París 2024 era un fuerte rumor desde hacía meses y la llegada de la propia cantante a la capital francesa esta semana había dado esperanzas sólidas de un retorno triunfal en el Sena.

En esta imagen publicada por Olympic Broadcasting Services, la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024 en París, Francia, el viernes 26 de julio. (Olympic Broadcasting Services via AP) (AP)

Céline Dion y su lucha contra el Síndrome de la Persona Rígida

Nacida en Charlemagne, Quebec (y por lo tanto representante de la francofonía), la cantante 56 años había tenido que cancelar su gira mundial Courage World Tour en mayo del año pasado por problemas de salud, que afectan a su sistema nervioso y le provocan espasmos, conocido como el Síndrome de la Persona Rígida.

A consecuencia de ese síndrome neurológico, la ganadora de dos Oscar y varios Grammy debe someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos, incluidos los utilizados para caminar, y las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales.

Dion reveló que sufría el SPR hace unos años. Esta enfermedad que afecta a muy pocas personas en el mundo y sobre la que hay escasa investigación, con motivo del estreno de un documental sobre su vida, llamado I am: Céline Dion compartió que cuando canta se siente como si la estuvieran “estrangulando”.

La cantante de ‘My Heart Will Go On’, la legendaria banda sonora de la película Titanic, ha explicado también que el SPR, que no tiene cura, le ha producido roturas en las costillas y que, con el paso del tiempo, sus pies y manos se volverán rígidos hasta el punto de no poder moverlos.

Céline Dion ya no tendría control sobre la movilidad de sus músculos tras diagnóstico del síndrome de la persona rígida. (Foto: Instagram @celinedion)

Con información de EFE