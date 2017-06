PAN peleará con todo en Coahuila

1

El conflicto postelectoral en Coahuila va para largo, ya que el PAN no está dispuesto a aceptar el resultado y asegura que más del 20 por ciento de las casillas fueron violadas o manipuladas.



Ayer el senador Fernando Herrera calificó la elección como un “auténtico cochinero que es preciso limpiar” y aseguró que tienen la certeza del triunfo porque cuentan con el 100 por ciento de las actas, las cuales dijo “nos dan una victoria de 2 puntos porcentuales”.



Este resultado, explicó, es además consistente con el conteo rápido que dio a conocer el Instituto Electoral del estado de Coahuila la madrugada del 5 de junio y que después no coincidió con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que sólo contabilizó el 70 por ciento de las actas.



Por esto, denunció una clara parcialidad del Instituto Electoral local, que todo el tiempo estuvo a favor del PRI y el cual no fue un árbitro confiable.



Ya que de 3 mil 600 actas en Coahuila, mil de éstas no han sido capturadas, lo cual le ha quitado certeza al proceso.



Si la elección del Estado de México se ha convertido en un escándalo por el uso de programas electorales, tarjetas rosas y entrega de tinacos, la situación en Coahuila es mucho más delicada, ya que ni siquiera funcionó el PREP.



Y si el PRI y los gobiernos federal y estatal se mantienen en su posición triunfalista, no sólo Coahuila se les puede convertir en un verdadero conflicto, sino también el Estado de México, ya que el PAN podría reconsiderar su posición y también impugnar.



Hasta ahora los albiazules han negado esta posibilidad, pero queda claro que no permitirán el triunfo del priista Miguel Riquelme.



Guillermo Anaya ya anunció que solicitará la nulidad del proceso para que se vuelva a realizar la elección en condiciones de equidad y pidió que la atraiga el INE.



Además, este conflicto también mantendrá paralizados a los legisladores, quienes utilizarán la tribuna para denunciar lo sucedido en la elección, los días que sean necesarios.



El senador Fernando Herrera, al fijar la postura de Acción Nacional en torno al proceso electoral, aseguró que con la cínica y descarada injerencia de los gobiernos federal y estatales, el sistema volvió a demostrar una vez más que quiere navegar en un mar de simulación y de ilegalidad.



LAS LECCIONES DEL GASOLINAZO

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, y la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios, firmarán hoy un convenio con el cual ambas instituciones se comprometen a intercambiar información que les permitirá evitar el empeño de artículos robados en las empresas que conforman la AMESPRE.



La ANTAD proporcionará a las casas prendarias las características de artículos que hayan sido sustraídos en sus diversas sucursales, como lo son: número de serie, IMEI y cualquier otra particularidad que permita su identificación; la AMESPRE integrará y distribuirá toda la información que le sea proporcionada entre los cerca de tres mil locales de todo el país, a fin de evitar que artículos sustraídos de los establecimientos, sean aceptados como artículos de empeño.



Con ello, no sólo se evitará que estos objetos sean ilegalmente pignorados, sino que también se logrará, con el apoyo de las autoridades, la identificación y en su caso detención de quienes pretendieron empeñar.



Este convenio fue motivado por los saqueos ocurridos en el mes de enero, después de los anuncios del alza de la gasolina y de los cuales ambos giros empresariales fueron víctimas, al sufrir millonarias pérdidas.



Twitter: @ginamorettc



