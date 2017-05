Música para tus oídos

1

La tecnología ha cambiado radicalmente la industria musical y también ha transformado la manera en la que consumimos música. Nuestros hábitos hoy son totalmente diferentes a los de hace algunos años, vivimos nuestra vida en digital, tal vez mucho más de lo que pensamos.



Analicemos, ¿qué es lo que ha cambiado?: Podemos escuchar música en todo momento y en cualquier lugar. Esperar a que una canción salga en el radio o en un programa de televisión ya no es una costumbre. Nuestro teléfono se ha convertido en un estéreo portátil que nos permite llevar nuestra música a cualquier lugar en todo momento, ya nos acostumbramos a caminar con audífonos, conectar nuestro dispositivo al coche e incluso poner nuestra playlist favorita en una reunión social. Ya no solo escuchamos música, la vemos.



Aplicaciones como YouTube Music han logrado que no sólo podamos escuchar una melodía como lo hacíamos con un walkman o discman, ahora, en el momento que lo deseemos podemos ver creaciones artísticas más complejas que complementan nuestra experiencia con la música.



Muchos artistas ahora lanzan sus videos en redes sociales y llegan a una audiencia global de millones de personas, incluso hay artistas que han sido descubiertos en plataformas digitales y se han convertido en estrellas mundiales, ejemplo de ello es Justin Bieber, quien fue impulsado por Usher al subir videos caseros a YouTube.



Tenemos acceso ilimitado. Nuestra cabeza ya no piensa en un número límite de canciones, como sucedía con un CD. Realizando una búsqueda podemos encontrar música de todo el mundo y de todos los géneros; ahora hacemos playlists. Con ayuda del Aprendizaje Automático, aplicaciones como Spotify, Google Play Music o YouTube Music nos dan recomendaciones basadas en nuestros gustos y contexto.



No ocupa espacio. Las nuevas generaciones ya no piensan en guardar música en baúles con discos o estuches de CDs como algún día lo hicimos nosotros, los que nacimos entre el 1970 y el 2000. La música ahora vive en la nube y se puede acceder a través de cualquier dispositivo. Los servicios de streaming son flexibles y nos permiten tener acceso a bibliotecas ilimitadas. La tecnología da pie a la generación y exposición de nueva música.



Ahora, la escena musical no se reserva sólo para unos cuantos afortunados que cumplen con los estándares de los mercados. Nuestro celular se ha vuelto el nuevo escenario, descubrir a nuevos talentos y generar comunidades que compartan el gusto por la música. ¿Qué nos deparará el futuro de la música?



