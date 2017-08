Magisterio comprometido con México

1

Una de las bancadas más activas en San Lázaro, la de Nueva Alianza, llevó a cabo su plenaria, en la cual definió su agenda parlamentaria para el último periodo de sesiones, en donde la prioridad es apoyar la Reforma Educativa, particularmente en lo que tiene que ver con la profesionalización de los docentes y las retribuciones económicas correspondientes.



De la mano con legisladores del Partido Nueva Alianza, ahora más que nunca, los maestros agrupados en el SNTE están motivados y comprometidos con la educación de calidad, al grado que en ese compromiso están siendo puntuales en sus cursos de actualización, además de presentar los exámenes respectivos.



Los doce diputados que conforman la bancada aliancista, tuvieron como invitados a su dirigente nacional, Luis Castro Obregón, y al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, por lo que con sólo ver sus nombres en el orden del día el mensaje era claro: una agenda legislativa para los educandos, el magisterio y a favor de todo el sector educativo, y en ese rubro reconocieron que han avanzado, pero faltan muchas tareas aún por hacer en el compromiso que tienen con México.



En ese contexto, no hace falta hacerle al adivino como para no pensar que, entre los pendientes o preocupaciones de Nueva Alianza, hay asuntos estrictamente relacionados con los tiempos político-electorales que se avecinan, uno de ellos el que se refiere a la renovación de su acuerdo aliancista con el PRI, o si deciden competir en las elecciones presidenciales con un candidato propio, y en una de esas son atraídos por la idea pragmática de un Frente Amplio Opositor al partido en el gobierno; pero en caso de ir solos la militancia turquesa ya ha lanzado guiños a Gabriel Quadri, quien por cierto es uno de los principales activos políticos de este partido.



Es cierto, en más de una ocasión la dirigencia que encabeza Luis Castro ha señalado que, en lo político y en lo legislativo, el PRI ha respaldado las iniciativas turquesas y estás se han traducido en acciones que el gobierno federal impulsa como parte del Nuevo Modelo Educativo, construyéndose muchos programas a partir de la opinión del magisterio nacional. En tanto que en lo político-electoral, los votos del partido turquesa fueron fundamentales en la elección por la gubernatura del Estado de México, en la que ganó Alfredo del Mazo y donde ahora los maestros esperan que se cumpla con la oferta educativa, la cual tuvo un impacto relevante entre la población mexiquense a la hora de sufragar.



No hay ruptura, tampoco distanciamiento, pero aun así Nueva Alianza ha puesto en la balanza de sus decisiones cualquier otra opción que no sea la de ir junto al PRI en las siguientes elecciones, y en eso andan.

Mientras son peras o son manzanas, los legisladores de Nueva Alianza han dejado las decisiones políticas para otro momento y hoy se dicen concentrados en la confección de una agenda legislativa que responda a las necesidades de maestros, padres de familia y estudiantes, para que la educación obligatoria del país cuente con mejores herramientas y condiciones de calidad, ese es el eje temático de la agenda que en el próximo periodo de actividades legislativas presentará Nueva Alianza.

