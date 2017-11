La economía mexicana en octubre, recuperación incipiente

1

A unos días de que terminó octubre, podemos anticiparle que en este último mes se dio una recuperación en la actividad económica de nuestro país después del accidentado septiembre, en donde huracanes y terremotos afectaron la marcha de los negocios en nuestro país.



A la fecha no contamos con datos oficiales de cómo le fue a nuestra economía en septiembre, aunque tenemos una aproximación al conocerse la estimación preliminar que hizo el Inegi del PIB al tercer trimestre el pasado 31 de octubre.



Septiembre podría haber crecido en 1.5 por ciento anual con cifras desestacionalizadas y 1.6 por ciento anual con cifras desestacionalizadas basándose en los datos con la nueva base de 2013. Nuestra estimación es de un crecimiento de 1.2 por ciento anual para el IGAE de septiembre. Ya conocimos que la producción industrial cayó 1.0 por ciento anual en ese mes.



Con nuestro indicador IBEM, basándonos en datos no desestacionalizados que publican algunas fuentes de la iniciativa privada, podemos tener una lectura preliminar de qué sucedió en el mes que acaba de terminar.



Nuestro indicador IBEM reportó en octubre una recuperación de 5.76 por ciento mensual, mientras que en septiembre observó una caída de 4.74 por ciento mensual. A primera vista parece un dato positivo, pero el indicador está apenas 0.79 por ciento por arriba del dato de agosto.



En su comparación anual el IBEM de octubre se ubicó en 142.86 unidades bajando en 0.46 por ciento anual, mientras que el de septiembre bajó 0.75 por ciento anual, con lo que se acumulan cuatro meses consecutivos con variación anual negativa, lo que implica que prevalece la desaceleración en la actividad económica.



Al analizar los componentes del indicador se observa que en general los que se refieren a la actividad industrial y de exportación se deterioraron pero mantienen cierto crecimiento, mientras que los del mercado interno marcan una mayor contracción. A continuación le comento qué factores favorecieron al indicador y cuáles lo afectaron:



•Favorecieron al indicador los siguientes factores en este mes:



1. La producción automotriz de octubre creció en 11.15 por ciento anual.



2. Las exportaciones automotrices aumentaron 12.68 por ciento anual.



3. El precio de la mezcla mexicana del petróleo en términos de pesos subió en octubre en 28.43 por ciento anual.



4. El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) del IMCP/Bursamétrica en su subíndice de la percepción actual aumentó de 69.81 a 70.87 unidades.



5. Estimamos un aumentó en 4.3 por ciento anual en octubre en el número de afiliados registrados ante el IMSS.



• Factores que afectaron negativamente al indicador total en octubre de 2017:



1. En el mercado doméstico las ventas de autos arrojaron una baja de -10.24 por ciento.



2. El Indicador ISM manufacturero de Estados Unidos observó una aceleración en octubre al pasar de 58.8 a 60.8 unidades, el mayor dato en los últimos 13 años, lo que implica una fuerte aceleración del sector.



3. Las ventas de Walmart de México bajo tiendas y semanas comparables observa en octubre un incremento de 0.12 por ciento real anual.



4. El Indicador IMEF de manufactura cayó de 52.9 a 52.4 unidades, lo que implica desaceleración del sector. El Indicador IMEF de servicios bajó a 51.9 puntos desde los 52.5 previos.



5. El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) del IMCP/Bursamétrica en el subíndice de la percepción a futuro bajó en octubre, de 80.65 a 77.52 puntos.



6. El Índice de la Bolsa Mexicana de Valores, como indicador de las expectativas, mostró una variación positiva de 2.58 por ciento anual en relación al índice de octubre de 2016.



Con el resultado del Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) de octubre, podemos estimar preliminarmente una variación positiva del IGAE de octubre de 0.7 por ciento real anual, con cifras originales (no desestacionalizadas), con un índice de determinación (r ²) de 94.83 por ciento y una confianza estadística de 97.38 por ciento. De resultar acertada esta estimación, el PIB de México mostraría un crecimiento para el cuarto trimestre de 1.4 por ciento anual, el PIB para todo el año 2017 se ubicaría entre 2.0 y 2.1 por ciento anual.



El Inegi publicará el IGAE de septiembre el próximo 24 de noviembre de 2017, junto con los datos definitivos del PIB al tercer trimestre. El 30 de noviembre Bursamétrica reportará su Indicador IBAM con una estimación más precisa del IGAE de octubre, con cifras desestacionalizadas. El 21 de diciembre el Inegi publicará el IGAE de octubre.

* El autor es presidente de Bursamétrica.

