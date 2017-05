La diputada que citó al fiscal

1

El mundo al revés. La acusada, la diputada federal veracruzana Rocío Nahle, citó en sus oficinas de San Lázaro, en la Ciudad de México, al “enlace” del fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler. Lo emplazó a “platicar” sobre las acusaciones que hizo en su contra Eva Cadena. La legisladora tiene un citatorio para declarar, voluntariamente –pues tiene fuero– en la sede de la Fiscalía. Obviamente el “enlace”, Jaime Cisneros Gómez, también de la FEPADE. La morenista se quedó esperando.



La sombra de Ebrard en Edomex



El senador Mario Delgado promueve en el Estado de México que los gobiernos panistas y priistas han dejado malas cuentas. Sus razones tiene, y no se le discuten. Pero algunos reparan en que al exsecretario de Finanzas en el mandato de Marcelo Ebrard se le olvidan las malas notas que dejaron ellos en su paso por la CDMX. Ebrard estuvo a cargo del millonario fiasco que resultó ser la Línea 12 del Metro. La obra se presupuestó en 23 mil millones de pesos, y terminó costando a los capitalinos más de 47 mil millones. Fue tan mal realizada que tuvo que cerrar por meses para obras de reparación mayores y hasta ayer seguía en litigio con el consorcio constructor.



De “Juan sin miedo” a “Juan el sexy”



Durante la campaña por la gubernatura del Estado de México, el PRD resaltó que Juan Zepeda es incorruptible, que durante su paso por la alcaldía de Nezahualcóyotl no sólo no robó dinero, sino que, además, aquel municipio logró recomponer el camino. Hoy, a unos días de la elección, los perredistas y sus simpatizantes tratan de explotar su faceta de rockero. Y a juzgar por los gritos femeninos en su cierre de campaña en su terruño, Ciudad Nezahualcóyotl, hasta le ven su lado sexy.



Proselitismo al tope



El proselitismo electoral está a todo lo que da entre los senadores del PRI. En Edomex, Nayarit, Coahuila o Veracruz, los priistas están aprovechando cada resquicio de la ley electoral para apoyar a los candidatos de ese partido para los comicios del domingo. A Emilio Gamboa, acompañado de senadores de la bancada que comanda, se le ha visto en la última semana en Monclova, Toluca, Coatzacoalcos y Bahía de Banderas. Sólo hace falta que recuerden que hay grandes pendientes para desahogar en el eventual periodo extra de julio.



Dilema en el SNA



El Órgano de Gobierno del SNA, que preside Jacqueline Peschard, tendrá hoy una decisión relevante: reponer el procedimiento o legitimar el proceso de selección del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA, aun cuando hay severas dudas sobre la transparencia e imparcialidad de los miembros del Comité de Participación Ciudadana. No queda claro qué criterios siguió el comité para calificar a los candidatos, pues ni siquiera se conocen las cédulas de evaluación. Pareciera que se siguió el criterio de simpatías y afectos, ya que los candidatos que conforman la terna, Max Kaiser, Ricardo Salgado y Alejandra Rascón, fueron postulados por dos organizaciones civiles –el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana–, que estuvieron muy activas proponiendo a personajes afines. Habrá que estar pendientes de este proceso, porque si efectivamente hay conflicto de interés por parte de estas organizaciones, resultaría muy costoso para la credibilidad del SNA que está en su fase de conformación.



