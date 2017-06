Ética: resultado de educación y responsabilidad

1

Un tema de gran relevancia para el contexto del actual ambiente económico-social, nacional e internacional, es la ética, establecida como una ciencia ocupada en las normas de la conducta humana.



En México se habla mucho de cómo combatir la corrupción a través de nuevas leyes, de imponer sanciones ejemplares para aminorar los actos corruptos, pero no se habla de educar a los individuos a ser más conscientes y responsables de sus actos.



El sector gubernamental poco se ha desarrollado en el tema y para muestra, basta con abrir algún periódico o escuchar algún noticiero en radio o televisión, en donde a diario nos encontramos con alguna noticia de corrupción.



En el Índice de Percepción de la Corrupción, emitido por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 123 de 176 países evaluados.



Hablando de educación, no se tiene conocimiento de que en los planes de estudio se hayan intensificado o mejorado los programas, incluyendo la ética como una materia específica a lo largo de la educación académica de un individuo.



¿Qué pasa en el sector privado? Las empresas, sobre todo transnacionales, han implementado por obligación códigos de ética y conducta que tienen que acatar todos sus empleados y hasta terceros

involucrados, como clientes y proveedores.



En México, empresas clasificadas como Pymes, que según la Condusef generan alrededor del 72 por ciento del empleo y representan el 52 por ciento del PIB-, no cuentan en su mayoría con un código de ética y por las condiciones de los mercados donde se desarrollan, algunas tienden a pasar por alto la filosofía empresarial: misión, visión y valores, así como la gestión de riesgos, con tal de participar y obtener contratos u órdenes de compra que las lleven a su subsistencia.



En el Comité de Ética y Responsabilidad Social del IMEF, impulsamos la generación de códigos de ética y conducta, alineados a los más altos estándares internacionales de organismos como la ONU, la OCDE y el Consejo Coordinador Empresarial, además de legislaciones internacionales y nacionales. De igual forma, nuestro Seminario en Ética y Cumplimiento contempla aspectos de gestión de riesgos, gobierno corporativo y compliance.



Por todo ello, hacemos extensiva la invitación a acercarse al IMEF para conocer la opinión de expertos en temas de ética empresarial, compliance y responsabilidad social.



El autor es presidente del Comité Técnico Nacional de Ética y Responsabilidad Social del IMEF.



