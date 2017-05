El año de Jacobson

1

Roberta Jacobson fue confirmada por el Senado de Estados Unidos como embajadora en México el jueves 28 de abril de 2016, sin embargo, llegó a nuestro país un mes después, el 26 de mayo. Mañana cumple un año de residencia en un país que nunca le pareció ajeno, que conoce y le preocupa.



Para muestra sus palabras en la visita al Senado mexicano en agosto pasado: “las Águilas o las Chivas, las tortillas de maíz o las de harina, el Santo o Blue Demon, Luis Miguel o Alejandro Fernández, senadores o diputados. Pero hay un tema en el que todos están de acuerdo: ¡ya basta de corrupción!”. Los senadores se voltearon a ver y pasaron saliva, nunca nadie les dice eso. ¿Hablar verdades? ¿Cómo? Si son los reyes de las buenas formas.



No recuerdo un discurso de algún político mexicano con la legitimidad de la embajadora, tal vez han dicho palabras parecidas, pero están vacías, ningunas con la contundencia de Jacobson. En ese mismo encuentro también delineó su forma de comunicar “interlocutora franca, quizás a veces demasiado franca”, y se agradece en un país de políticos hipócritas.



En las últimas semanas la embajadora de Estados Unidos en México ha mostrado mucha más sensibilidad que la mayoría de la clase política ante las tragedias que nos han golpeado. Como ejemplo basta recordar los últimos 15 días, esos que han sido un infierno.



Así la línea de tiempo de su cuenta de Twitter @EmbRoberta, si acaso una que otra fotografía intercalada, pero en realidad estos son los mensajes que enmarcan su discurso en menos de 140 caracteres:



12 de mayo:

Nada más triste que los asesinatos contra los defensores de derechos humanos. Son ellos quienes dan voz a los más vulnerables.



Lamentamos el asesinato de Miriam Rodríguez, quien buscaba justicia para su hija asesinada y para otros padres que sufrieron lo mismo.



15 de mayo:

Condenamos el asesinato de Javier Valdez, fundador de RíoDoce. Quinto periodista asesinado en 2017, sexto en Sinaloa desde el 2000.



Javier Valdez ganó el Premio Internacional a la Libertad de Expresión en 2011. Hoy fue asesinado. #NoseMatalaVerdadMatandoPeriodistas



16 de mayo:

Lamentable el ataque de ayer contra Sonia Córdova y su hijo en #Jalisco #NiUnoMás #NoAlSilencio



Reconozco labor de los periodistas en México. Espero que pronto puedan ejercer su trabajo en un entorno digno y seguro. #UnDíaSinPeriodismo



Debemos redoblar nuestros esfuerzos para combatir el narcotráfico y la violencia que cuesta la vida a mexicanos y estadounidenses día a día.



23 de mayo:

​Lamentamos el secuestro del periodista Salvador Adame. Urgimos pronta acción a las autoridades para encontrarlo con vida.



“Roberta Jacobson se saboreaba la oportunidad de estar en México, se preparó, habló con todos los que tenía que hablar, siempre tuvo claro hacia dónde iba”, me dice Claudia Calvin, exdirectora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. La conoció en Washington tres semanas antes de que fuera nombrada y celebra su permanencia. Algunos dirán que sus palabras las dice desde un área de confort, de responsabilidad limitada, no lo creo; en una relación tan compleja y problemática con el gobierno de Trump, una voz como la de Jacobson se necesita al menos como recordatorio de congruencia en tiempos de simulación descarada.



Twitter: @jrisco



