Coca-Cola sube refrescos

¿Ha visto más caros los refrescos? El pasado 10 de marzo le comentábamos que Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina, subió 4.0 por ciento sus precios durante febrero de este año, lo cual se sumó al 6.0 por ciento que aplicó en noviembre.



Eso no es todo, el embotellador más grande del mundo en esta franquicia, Coca-Cola FEMSA, también implementó en México un alza 5.0 por ciento en el segundo mes del año.



Pese a esto, la empresa que dirige John Anthony Santa Maria Otazua no ha visto afectados sus volúmenes de ventas en el país, donde por cierto espera que se expandan de 1.0 a 3.0 por ciento en 2017.



Para la embotelladora, las elecciones que tendrán lugar en los próximos meses podrían generar mayor liquidez en los consumidores y beneficiar la demanda de refrescos.



En México, Coca-Cola FEMSA distribuye sus bebidas en entidades como el Edomex, CMDX, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Aguascalientes, Veracruz, Tabasco, Colima y Chiapas. Desde luego que el dinamismo del consumo ha permitido subir precios.



Según datos del Inegi, en el primer bimestre de 2017 el consumo de refrescos de sabor y de cola se expandió 15 por ciento, comparado con el mismo lapso de un año antes.



Ante esto, las refresqueras subieron casi 6.0 por ciento sus precios en febrero de 2017 contra igual mes del año anterior.



Esto ha permitido a las empresas compensar el reciente encarecimiento del azúcar. Total, que el consumo de refrescos lejos de bajar, sube.



LOGÍSTICA WAL-MART

No cabe duda de que una de las prioridades de Wal-Mart de México y Centroamérica para los próximos años tiene que ver con su inversión en logística, la cual deberá de acomodarse a su proyecto de e-commerce y de apertura de tiendas más pequeñas.



Como parte de su programa multianual de inversiones de mil 300 millones de dólares, el grupo que dirige Guilherme Loureiro ejercerá entre 600 y 700 millones en los próximos tres años a fin de incrementar sus centros de distribución.



¿En que se traducirá esto? La firma cree que ello le permitirá reducir en 40 por ciento la distancia a sus tiendas y, desde luego, bajar en nueve los días inventario. A su vez, esto le llevaría a ser más competitivo en precios y ganar más mercado.



DE CANADÁ A MÉXICO

Quieren hacerse eficientes y como parte de la reestructura de su manufactura, Pioneer Power Solutions, empresa de soluciones para la transmisión eléctrica, decidió mover la producción de conexiones de media tensión que hacía en Quebec, Canadá, a una fábrica que ya tenía en Reynosa, Tamaulipas.



Tom Klink, CFO de la compañía estadounidense, destacó que esto les tomó un cargo de 2.4 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2016 y que en la primera mitad de 2017 harán otro por 800 mil dólares.



Con instalaciones centrales en Nueva Jersey, el grupo cuenta con 13 plantas y centros de ingeniería en Estados Unidos, Canadá y México.



PRÓRROGA EN CONCANACO

En la junta de consejo que celebró el martes la Concanaco sobre la conclusión del periodo como presidente de Enrique Solana Sentíes, logró una prórroga para continuar su mandato hasta el 15 de mayo próximo en lugar del 31 de marzo original.



Temen que no se resuelva a tiempo el amparo interpuesto por Juan Carlos Pérez Góngora.



La Secretaría de Economía dio el visto bueno para esa extensión a Solana.



