“Estaremos en una nueva era comercial”: Tony Garza

"Abróchense los cinturones”, recomienda el exembajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, al arranque de la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El texano no lo duda: habrá fuertes vientos cruzados en lo que resta del proceso. Que nadie se sorprenda.



“Puede ser una turbulencia extendida”, dice. “Vaya, puede que el avión hasta se mueva de lado a lado, que es la turbulencia que da más miedo… pero confío en que al final aterrizaremos a salvo y tendremos un tratado actualizado”.



Garza, quien ocupó la embajada de Estados Unidos en México durante 7 años —de 2002 a 2009—, habló en entrevista con El Financiero, la primera con un medio nacional en varios años, durante los que ha optado por ejercer la abogacía en White and Case, uno de los despachos más poderosos del país.



Del deterioro de la relación entre los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Donald Trump, admite: “es preocupante”. De la agresividad del presidente estadounidense en los últimos días, pide dimensionarla: “es una táctica de negociación”. De la diplomacia vía Twitter que hoy priva en la Casa Blanca, llama a la calma: “no sobrereaccionemos a 140 caracteres”. Sobre que México pague el muro fronterizo, ataja: “es una idea estúpida”.



Y acerca del futuro del TLCAN, es especialmente optimista. “Quiero pensar en que al final estaremos en una nueva era comercial, en la que México, Estados Unidos y Canadá serán la plataforma más competitiva del mundo”, sostiene, aunque recomienda al gobierno mexicano buscar otras opciones, solo por si las cosas no funcionan.



“Si lo tres países no pueden llegar a un acuerdo más robusto y mejor, creo que es importante que México vea otras posibilidades, vea otros socios comerciales y actualice sus relaciones con la Unión Europea, actualice sus vínculos con la Alianza del Pacífico”, subraya Garza, el embajador que comandó una de las últimas eras estables de la relación entre los dos países.



__Usted suena muy optimista sobre el futuro del TLCAN.



Opero bajo la teoría del hombre racional. Al final del proceso, sin importar la turbulencia ni los vientos encontrados que uno puede enfrentar, creo que cada país hará lo que está en su mejor interés. Y yo pienso que está en el mejor interés de los tres países llegar a un acuerdo de comercio que les sirva a los tres bien.



___Tiene un tono optimista. Pero, ¿cómo serlo a la luz del discurso de Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, hace dos semanas en Washington, (cuando llamó al tratado un fracaso)?



___Los comentarios de Lighthizer no deberían sorprender en algún sentido porque si usted vio el documento que presentó el representante comercial unos días antes, se hablaba de déficits y de manufactura. Quizás su tono fue considerado por algunos como agresivo y sugiere que tendremos una renegociación mucho más complicada de lo que quizás anticipábamos en un principio. Pero seamos honestos. Estamos arrancando con las negociaciones y a veces la gente de arranque pone sus límites. Me parece que eso fue lo que vimos la semana antepasada.





___Parece haber en México una opinión subyacente que apunta a que, pese a la retórica de la Casa Blanca, el tratado es irrompible, dado el daño económico que generaría a los tres países anularlo. ¿Es así? ¿O al final sí puede eliminarse el TLCAN?



___El acuerdo le ha servido a los tres países muy bien y cuando algo ha estado en lugar durante más de dos décadas, queda la sensación de que se ha convertido en algo que siempre existirá. Pero después de 23 años necesitaba ser actualizado. Dicho eso, parece que el tono de la negociación, ciertamente de Estados Unidos, ha puesto a los otros dos países en una postura defensiva. Ahora queda la sensación de que no podemos tomar por sentado el tratado.



Garza conversa sentado en un sillón de piel roja en su despacho, en una torre de oficinas sobre Paseo de la Reforma. Se trata de un espacio desde el que divisa buena parte de la Ciudad de México y en el que se halla rodeado de memorabilia texana y mexicana con la que evidencia su arraigo en ambos lados de la frontera. Un cuadro de Diego Rivera. Una botella de tequila. Un casco de los cuernos largos de la Universidad de Texas. “Soy producto de los dos lados”, bromea en una conversación que pasa del español al inglés y de vuelta. “Cuando niño, cruzaba la frontera a cortarme el cabello y comer y beber jarritos del lado mexicano”, recuerda.



Por eso, admite sentirse preocupado ante la retórica nacionalista y antimexicana de Donald Trump. Garza, solo el segundo mexicano-americano en ocupar la embajada de Estados Unidos en más de dos siglos de no siempre amistosas relaciones, estima que las críticas trumpianas han comenzado a mellar en la salud de la relación entre los dos países, dando pie a un cada vez más robusto sentimiento antiestadounidense entre la sociedad mexicana. Esto, después de que tomó décadas construir lo que ahora está en riesgo.



“Durante la campaña dije que el sentimiento en México no era antiestadounidense, sino ciertamente anti Trump. Era comprensible dada la retórica alrededor de la campaña. Y yo esperaba que después el presidente asumiría un tono diferente, más presidencial (…) pero si vemos las encuestas y sondeos hoy en día, las actitudes se están moviendo hacia un creciente antiamericanismo”, lamenta. O como decimos en Texas: ‘con las mangas arremangadas, pero para resolver los problemas’.



__Dice que hay un sentimiento antiestadounidense en crecimiento.¿Está jugando con fuego el presidente Trump al seguir utilizando esta retórica tan dura sobre México aun después de la campaña?



___Bueno, no es el lenguaje que yo hubiera usado. No es el lenguaje que los presidentes Obama, Bush, Clinton, Reagan y Bush 1 hubieran usado. Creo que es un lenguaje que no aprecia lo que significa la relación con México para los Estados Unidos. Creo que no ayuda. Podemos discutir los temas más complicados y difíciles, pero en un tono respetuoso. O como decimos en Texas: ‘con las mangas arremangadas, pero para resolver los problemas’.



___¿Cómo entender los tuits del presidente Trump sobre el muro y el TLCAN en los últimos días?



___Yo no sé cómo entender sus tuits día a día. Curiosamente, como alguien que se sienta aquí en la Ciudad de México y que mira la reacción de los mercados a este tipo de tuits, hace un año y medio el mercado hubiera reaccionado. Y sin embargo aquí estamos, tantos meses después con el peso estable, hay inversiones en México, hay movimientos de bienes y servicios. Creo que el mercado es el que ha dicho ‘vamos a poner estos tuits en contexto y no sobrerreaccionemos a 140 caracteres’. Seamos pacientes. Los tuits y otras declaraciones son parte de esta turbulencia de mitad de vuelo.



Aun así, aunque pide poner las cosas en contexto, Garza dice que tanto en Washington como en la Ciudad de México llegó el momento de estar atentos a la salud de lo que define como la “cuenta bancaria de buena voluntad” entre México y Estados Unidos. Lo explica con una analogía: en el banco de la relación bilateral, ambos países han estado haciendo depósitos durante muchos años, tras décadas de desconfianza mutua. Pero durante el último año y medio, esa cuenta se ha ido agotando.



“No hay cuentas ilimitadas. Y no podemos seguir ignorando las cosas buenas que nos unen. Por eso me parece que habrá un tiempo pronto, muy pronto, en el que vamos a tener que atender esa cuenta conjunta. Hemos estado haciendo muchos retiros y le vamos a tener que hacer depósitos”, dice.



Por eso, insiste en que al finalizar las renegociaciones del tratado –que él estima serán positivas--, mexicanos y estadounidenses tendrán que volcarse a reparar el daño de los últimos meses, a reconstruir los lazos que se han visto lesionados por casi un año y medio de agresiones y descalificaciones.



___¿Cómo explicarle a México y los mexicanos lo que está detrás de los cánticos sobre el muro y la migración que se escuchan en los mítines del presidente Trump? Quizá no sea odio, pero sí es un rechazo muy abierto a los mexicanos. Parece que el presidente tocó una vena muy profunda en Estados Unidos.



Cuando yo estaba creciendo mi papá una vez me dijo: ‘hijo, siempre habrá gente que no te quiera. Pero nunca olvides que probablemente eso es sólo la excepción, no la regla’. Por eso, cuando los mexicanos escuchan eso, deberían recordar que Estados Unidos es un país bueno, generoso y compasivo. No quiero decir que esos cánticos son necesariamente antimexicanos; parte de esos cánticos son de gente qué está frustrada y quiere un país más seguro. Cuando escucho cánticos anti estadounidenses en México, no creo que sea necesariamente anti americano, Quizás es sólo el sentimiento de personas que quieren ser escuchados en México. Cuando escucho eso es un buen recordatorio de los millones de personas en México que no son anti estadounidenses y los millones de personas en Estados Unidos que son buenas y decentes.



--Y la idea de pedir a México que pague el muro…