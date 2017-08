Lo más probable es que cancelemos el TLCAN en algún momento: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que ve muy probable que se cancele el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



"Hemos comenzado formalmente la renegociación con México y Canadá del TLCAN".



"Personalmente no creo que podamos hacer un acuerdo, porque nos han tomado ventaja de muy mala manera, ellos han hecho muy buenos tratos, los dos países, pero en particular México, asi que no creo que lleguemos a un acuerdo, así que creo que probablemente terminaremos con el TLCAN en algún punto", dijo.



El mandatario insistió en que desde el primer día él sostuvo que el acuerdo se renegociaría o se terminaría.



Trump también amenazó con paralizar el gobierno federal a menos que el Congreso de su país le provea los fondos para cumplir su promesa de construir un muro en la frontera con México.



En un mitin en Phoenix, Arizona, sostuvo que tiene un mensaje para los demócratas “obstruccionistas”.



“Construiremos ese muro”, dijo, aun “si tenemos que parar el gobierno”.



Trump también acusó a los demócratas de poner en riesgo la seguridad del país por no apoyar la propuesta.