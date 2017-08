Empresarios y sector financiero le responden a Trump sobre TLCAN

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) Alejandro Ramírez, pidió mantener la serenidad ante las declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el TLCAN, por lo que afirmó que los empresarios mexicanos continuarán preparándose para la siguiente ronda de negociaciones.



Entrevistado al término de su participación en el Foro Estrategia Banorte 2017, el también director de Cinépolis consideró que se ha conformado un equipo muy sólido por parte del sector privado, quien de manera coordinada con el gobierno federal participan en este proceso de renegociación del TLCAN, el cual debe enfocarse al final en tener un tratado mucho más moderno y robusto.



“Nosotros solo estamos en el cuarto de junto, asesorando y apoyando, creo que tenemos que seguir preparándonos y no perder la confianza de que nosotros aportamos muchísimo a la región de América del Norte, y que así como derivamos muchos beneficios de este tratado, también los americanos, y los canadienses, derivan grandes beneficios y no van a dejar que este tratado muera por una amenaza del presidente Trump”.



Recordó que el presidente estadounidense ya hecho declaraciones de ese tipo, de renunciar al Tratado y ha hecho que los empresarios de ese país reaccionen de manera inmediata, un ejemplo fueron los agricultores de la parte central de Estados Unidos, quienes le expresaron a Trump dependen de la parte del comercio con México.



“También la parte de la manufacturera reaccionaron, debemos tener la confianza de que México aporta mucho en este bloque comercial y de que los tres países nos beneficiamos de este Tratado, hay que corregir lo que se tenga que corregir o complementar por temas que no existían en el 94 como temas de comercio electrónico, de robustecer derecho de propiedad intelectual y algunos otros temas, pero sin duda hay que tener confianza en nosotros mismos”.



Ramírez aseguró que el sector empresarial no está desanimado e irán con “serenidad” a la segunda ronda de negociaciones que se realizará en México, “hay que ir por un tratado más robusto y moderno, siempre se planteó en esa tesitura de que el Tratado es bueno, pero puede ser mejor y hay que tratar de modernizar los capítulos que puedan modernizarse, tampoco tomar cada amenaza y atemorizarnos, porque ya las ha habido en el pasado, debemos ir con la certeza de que tenemos un equipo negociador muy capaz”.



Las declaraciones hechas ayer en Arizona por Trump de que no ve posible un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN) que comenzó la semana pasada, dijo “puede ser parte de una estrategia negociadora americana, de que el presidente hace este tipo de declaraciones para elevar el costo de la negociación”.



En el mismo foro de Banorte, por separado Blanca Treviño, presidente y directora ejecutiva de Softtek, empresa de tecnología que es una de las principales proveedoras en Estados Unidos y tiene negocios en varias partes del mundo, incluido China, afirmó que hay muchas fuerzas en Estados Unidos que también estarán empujando a que se llegue a un acuerdo conveniente, ya que las ventajas del TLCAN son innegables.

“Quizás no será el que todos quieren, pero será un acuerdo conveniente estoy segura. Cuando algo da buenos resultados es muy difícil tumbarlo”.



En otro evento, Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) re refirió a los comentarios de Trump, mismos que consideró es porque cada quien negoció como puede.

“Deberíamos tener calma y paciencia, como decía Kalimán, aquí no ha pasado nada. El tipo de cambio está como ayer”, por lo que para la segunda ronda las autoridades mexicanas están más que preparadas.