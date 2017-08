Convertirnos en potencia mundial, objetivo del TLCAN: Hank González

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era necesaria porque da la posibilidad a Norteamérica de convertirse en una verdadera potencial mundial, dijo Carlos Hank González, presidente de Grupo Bancomer.



“Hemos logrado multiplicar por más de seis veces el monto de exportaciones, y así los números también dan para Estados Unidos y Canadá. Lo que nos permite esto, el renegociar este tratado, es convertirnos verdaderamente en una potencia mundial en América del Norte”, declaró.



A pesar de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este jueves señaló que si no hay tratado favorable para su país el acuerdo sería cancelado, Hank González se mostró confiado en que el resultado será positivo para México, en entrevista con Victor Piz para el programa Al Sonar la Campana.



“Fíjate que yo en ese sentido estoy optimista, un optimismo realista, porque el TLCAN es un tratado importantísimo para los tres país que lo integramos: México, Estados Unidos y Canadá”, señaló.



Una parte importante de su optimismo está fundada en que el equipo que representa a México tiene claros los intereses del país, además de ser personal capacitado, reveló al programa “Al Sonar la Campana” de Victor Piz.



“Yo me siento confiado de que México juega una parte importante en el mercado internacional y además estamos representados con buen equipo que entiende las necesidades para nuestro país, así que debemos de estar atentos, pero me siento confiado de que el resultado debiera ser positivo para nuestro país”, indicó.



Sobre la elección presidencial que se llevará en México el próximo año, indicó que la mayor cantidad de opciones y alianzas que hoy ni se conocen serán benéficas para que la población elija la mejor opción.



“Tendremos una contienda que será inédita en nuestro país. Vamos a ver alianzas que probablemente hoy ni siquiera sabemos que vamos a tener. En ese sentido, como mexicanos, como país ganamos en tener distintas opciones”, dijo Hank.



Con información de Víctor Piz*

