No dar por muerto el TLCAN, pide Economía

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que no ve posible un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, dijo que no se debe dar por muerto.



"Yo no diría que hay que dar por muerto el TLCAN, como ustedes saben estamos en un proceso de renegociación para modernizar el acuerdo e incluso hace unos días estuvimos en la ciudad de Washington para la primera ronda de este proceso de modernización", dijo Baker en el programa Al Sonar la Campana, de El Financiero Bloomberg.



El también miembro del equipo negociador del TLCAN destacó que el proceso está abierto, por lo que tendrá altibajos y lo importante es tener la cabeza fría. Este primer acercamiento fue muy importante, debido a que así se puede tener idea de lo que cada economía busca.



La preparación de la siguiente ronda, que se realizará en México del 1 al 5 de septiembre, aún está en proceso, por lo que no se tienen detalles del calendario, pero se espera que se sigan tratando temas que se tocaron en la primera ronda, como reglas de origen, solución de controversias, medidas fitosanitarias, propiedad intelectual, entre otros.