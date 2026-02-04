Paradores seguros avanzan, pero la violencia en carretera persiste: CANACAR

para el autotransporte se perfila como uno de los pendientes para la próxima administración": Miguel Martínez Millán.

La puesta en marcha de los primeros paradores seguros para el transporte de carga en México marca un avance relevante en la agenda de seguridad carretera, aunque insuficiente frente a la magnitud del problema que enfrenta el sector, reconoció Miguel Martínez Millán, presidente saliente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Durante un encuentro con medios para ofrecer un balance durante su gestión, próxima a finalizar en marzo, el dirigente señaló que, si bien los paradores no formaron parte de los tres ejes originales de su gestión, son una prioridad operativa ante el aumento de la violencia en carreteras, particularmente contra operadores de vehículos pesados.

“Entendimos que el mundo perfecto no existe. Así que se decidió arrancar con lo que hubiera, siempre que se cumplieran condiciones mínimas para operar”, explicó.

Primeros proyectos en operación

Dicho plan a cargo del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tiene el compromiso de entregar 10 paradores seguros.

De acuerdo con el dirigente de CANACAR el avance más tangible se dio en San Juan del Río, en la zona de Palmillas, donde se puso en marcha el primer parador seguro. Posteriormente, se desarrollaron trabajos en Puebla, y actualmente se encuentra prácticamente concluido un nuevo parador en Mazatlán, ubicado en el tramo Juliaca–Mazatlán, que podría iniciar operaciones en un plazo máximo de dos meses.

Este último proyecto, agregó pertenece a un transportista de la región y forma parte de un esquema de colaboración entre iniciativa privada y autoridades.

A estos se suman seis proyectos adicionales en distintas etapas de desarrollo en Colima, Jalisco y el Estado de México, entre otras entidades, como parte de una estrategia de expansión gradual.

De ese total, al menos cuatro corresponden a proyectos previamente planteados, mientras que el resto incluye los desarrollos mencionados por la cámara empresarial.

“No son proyectos aislados. Están dentro del plan federal que busca dotar de infraestructura básica de descanso y seguridad a los operadores”, afirmó.

Un reto que crece con el parque vehicular

Pese a los avances, el dirigente advirtió que el desafío para la siguiente administración de Canacar será mayor o, al menos, del mismo tamaño, debido al crecimiento constante del parque vehicular y del número de empresas transportistas en el país.

“Hoy hay más camiones, más empresas y más rutas. La infraestructura de seguridad no ha crecido al mismo ritmo”, señaló.

Además, recordó que la reducción de eventos delictivos reportada en 2025 —estimada en alrededor de 21% frente a 2024— no se traduce necesariamente en tranquilidad para el sector, ya que los ataques son cada vez más violentos, con unidades baleadas y operadores en riesgo.

Pendiente estructural

La consolidación de una red nacional de paradores seguros se perfila como uno de los pendientes estructurales para la siguiente dirigencia de Canacar, que será electa en marzo próximo, junto con la renovación de la flota y la reducción del déficit de operadores, estimado en más de 90 mil conductores.

Miguel Martínez Millán, presidente de CANACAR presentó un balance de su gestión.

“Los paradores son una pieza clave, pero no la única. Sin seguridad en carreteras, el transporte pierde competitividad y los operadores pierden incentivos para mantenerse en la actividad”, concluyó Miguel Martínez Millán.