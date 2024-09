Nvidia sufre caída récord: Pierde 279 mil mdd en un día; ¿qué ocasionó el desplome de acciones?

A cuatro semanas del lunes negro en mercados del pasado 5 de agosto ocasionado por una huida global de los activos de riesgo, los fabricantes de chips provocaron otra oleada de ventas en el mercado de valores cuando un par de analistas de la industria reavivaron los temores de que la locura en torno a la inteligencia artificial había llegado demasiado lejos.

Las acciones de Nvidia Corp. cayeron 9.5 por ciento, borrando 278 mil 900 millones de dólares en la mayor pérdida de valor jamás registrada para una acción estadounidense. Ahora ha bajado 14 por ciento en las tres sesiones desde que Nvidia reportó resultados que no cumplieron con las elevadas expectativas. Los 30 miembros del índice de semiconductores de Filadelfia cayeron al menos 5.4 por ciento, con On Semiconductor, KLA Corp. y Monolithic Power Systems Inc. cayendo más del 9 por ciento. El Nasdaq 100 se hundió casi un 3.2 por ciento.

Las acciones de Nvidia perdieron otro 2 por ciento en las operaciones posteriores después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió citatorios a la compañía y a otras empresas en busca de pruebas de que el fabricante de chips violó las leyes antimonopolio.

¿Qué ocasionó el tropezón de Nvidia?

Jen-Hsun Huang es el CEO de Nvidia. (Bloomberg)

Las preocupaciones sobre el crecimiento de China sacudieron los mercados de materias primas, desde el petróleo hasta el cobre. Los datos de manufactura de Estados Unidos fueron decepcionantes y mostraron un aumento en los precios pagados, una señal potencialmente preocupante para los defensores de la lucha contra la inflación.

Sin embargo, los que más catalizó la caída de Nvidia y otras empresas de tecnología fueron las nuevas advertencias de que la promesa de la Inteligencia Artificial (IA) de reconfigurar las economías globales estaba lejos de realizarse, lo que dificulta justificar las elevadas valoraciones.

Esa fue la esencia de las opiniones expresadas en comentarios separados de JPMorgan Asset Management y BlackRock Investment Institute. Michael Cembalest, presidente de estrategia de mercado e inversión en JP Morgan Asset Management, advirtió que el gasto en IA no se justificará a menos que la demanda de servicios de IA de empresas fuera del sector tecnológico comience a aumentar. Para Jean Boivin, jefe de BlackRock Investment, “se necesita paciencia” antes de que la IA despegue, un proceso de “años, no trimestres”.

Esas advertencias, por supuesto, no son nuevas. Las acciones de Alphabet Inc. fueron golpeadas en julio después de que reportó un aumento en el gasto en IA sin la promesa de un aumento correspondiente en las ganancias, lo que provocó una rotación fuera de las grandes tecnológicas. Pero las dos últimas advertencias llegaron en un mercado que se había recuperado hasta casi alcanzar niveles récord a finales de agosto, en gran parte con la promesa de que la economía estadounidense no se desplomaría antes de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés este mes.

“¿Vamos a lograr realmente este aterrizaje suave, o vamos a recibir algún tipo de informe más adelante esta semana que muestre que el desempleo está comenzando a aumentar sustancialmente?”, dijo Brian Mulberry, gerente de cartera de clientes en Zacks Investment Management. “Ahí es donde estás comenzando a ver mucha de esta volatilidad coincidir, y está golpeando primero a los sectores más sobrevalorados, y la gente está empezando a buscar un verdadero crecimiento de ganancias, ingresos reales en el balance. Y más importante que nada, una guía futura realmente estable”.

¿Cómo va el índice de semiconductores de Filadelfia? Sufre peor caída desde 2020

El daño hecho en el sector de los chips fue extenso, con el índice de semiconductores de Filadelfia cayendo lo máximo desde marzo de 2020. Intel Corp., cuyas acciones son las segundas de peor desempeño en el índice de semiconductores de Filadelfia este año, cayó un 8.8 por ciento.

El fabricante de equipos de chips Applied Materials Inc. cayó 7 por ciento. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, cayó aproximadamente lo mismo.

Alphabet, Microsoft Corp. y Apple Inc. perdieron al menos un 1.9 por ciento a medida que el dolor se extendía a las mayores compañías tecnológicas que buscan remodelar la economía con la IA.

“Fuera de las grandes empresas tecnológicas comprando entre ellas, realmente no hemos visto que la IA se extienda por toda la economía”, dijo Paul Nolte, estratega de mercado y gerente de patrimonio senior en Murphy & Sylvest Wealth Management. “Todavía hay una gran pregunta sobre el retorno de la inversión de todo este gasto. Y si retrocedes a la era del punto com, los primeros ganadores de Internet no siempre fueron los ganadores finales. Todavía no estamos en un lugar, en términos de valoraciones, donde me gustaría comprar esta caída”.

Aunque la caída del mercado del 5 de agosto sacudió a los inversores de todo el mundo, las acciones se recuperaron casi de inmediato, sumando más del 5% hasta el final del mes. Nvidia en sí fue uno de los líderes de ese rebote, pero cuando la Fed señaló inequívocamente que tenía la intención de recortar las tasas, el rally fue especialmente amplio.

El calendario a corto plazo promete algunos lanzamientos clave de datos económicos, especialmente el informe de nóminas de Estados Unidos del viernes, que solidificará las apuestas sobre el camino de la Fed. Pero los operadores tendrán que esperar tres semanas para la confirmación.

“Con las acciones alejándose bruscamente de los mínimos de agosto mientras entramos en un período bien conocido de débil estacionalidad, y con el primer recorte de tasas ampliamente esperado y posiblemente ya descontado, no es tan sorprendente ver algo de desinversión mientras los inversores esperan más datos/claridad”, dijo Christopher Jacobson, codirector de estrategia de derivados en Susquehanna International Group.