La manzana dorada: Acciones de Apple se disparan y alcanzan nuevo récord tras acuerdo con OpenAI

Las acciones de Apple Inc. subieron el martes hasta alcanzar su primer récord desde diciembre, mientras la confianza de los inversores en torno al fabricante del iPhone sigue mejorando.

Las acciones se dispararon un 7.3 por ciento a 207.15 dólares en su mayor salto en un día desde noviembre de 2022. La ganancia añadió 215.100 millones de dólares a la capitalización de mercado de la empresa, lo que supone una de las mayores aportaciones de valor en un solo día de cualquier empresa en la historia, según datos compilados por Bloomberg. La acción añadió otro 0.3 por ciento en las operaciones ampliadas.

El récord se produjo a raíz de la Conferencia Mundial de Desarrolladores anual de la compañía, donde mostró una serie de características relacionadas con la inteligencia artificial y anunció una asociación con el fabricante de ChatGPT OpenAI. El evento cristalizó una estrategia que muchos inversores consideraban que Apple había echado en falta en medio de manifestaciones impulsadas por la IA en otras partes de las grandes empresas tecnológicas.

La acción ha subido más de un 25 por ciento desde su mínimo de abril, un repunte que la ha devuelto por encima de una capitalización de mercado de 3 billones de dólares y la ha puesto a una distancia sorprendente de recuperar su título como la empresa más grande. Apple cerró con una valoración de 3.18 billones de dólares, justo por debajo de Microsoft Corp. con 3.22 billones de dólares.

El evento de IA de Apple alimentó las esperanzas de que los clientes pagarían por la próxima generación de iPhones, y tanto LightShed Partners como DA Davidson mejoraron las acciones sobre esta tesis.

“La incorporación de funciones de inteligencia artificial al iPhone más nuevo llega en un momento ideal para Apple”, escribió el analista de LightShed Walter Piecyk. “Los ingresos del iPhone se han estancado y la gran mayoría de su base instalada tiene teléfonos viejos a medida que el ciclo de actualización se desaceleró a mínimos históricos. Por lo tanto, debería ser fácil para Apple estimular una estabilización o inversión del alargamiento del ciclo de reemplazo”.

Las preocupaciones sobre el crecimiento de la compañía se vieron aliviadas por un informe trimestral positivo a principios de mayo, cuando Apple también anunció el mayor programa de recompra de acciones en la historia de Estados Unidos por 110 mil millones de dólares.

Ese informe también ha respaldado las acciones en las últimas semanas (mayo fue el mejor mes para las acciones de Apple desde julio de 2022), pero a pesar del precio récord de las acciones, Apple solo ha subido un 7.6 por ciento este año. Está por detrás de la ganancia del 14 por ciento del índice Nasdaq 100, mientras que las acciones con una exposición más concreta a la IA (incluidas Microsoft, Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc.) han registrado ganancias de dos dígitos. El fabricante de chips centrado en IA Nvidia Corp. se ha disparado un 144 por ciento, superando brevemente a Apple en tamaño.

Entre los llamados Siete Magníficos, sólo Tesla Inc. ha tenido peores resultados que Apple este año. El fabricante de vehículos eléctricos ha caído más del 30 por ciento este año.