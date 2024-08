La IA pone a temblar los mercados: Acciones de Asia ‘caen’ ante expectativa de resultados de Nvidia

Las acciones asiáticas se negociaban dentro de rangos estrechos en medio de débiles ganancias corporativas en China. Además, se esperan los resultados de Nvidia Corp. para obtener pistas sobre el impulso de crecimiento de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Las acciones chinas en Hong Kong cayeron hasta un 1.6 por ciento, mientras que las del continente cayeron a su nivel más bajo desde principios de febrero. Las acciones del fabricante de agua embotellada Nongfu Spring Co. se desplomaron hasta un 13 por ciento después de anunciar el crecimiento de beneficios semestral más lento en cuatro años, convirtiéndose en la última empresa en publicar resultados decepcionantes.

“Hasta ahora, seguimos viendo muchas más rebajas que mejoras” en las ganancias chinas, dijo a Bloomberg TV Winnie Wu, estratega de acciones chinas de Bank of America Corp. Las empresas de Internet están superando las expectativas de ganancias de otros sectores, pero los materiales, la tecnología, la construcción, el automóvil y otras industrias plantean riesgos de caída significativos, dijo.

La mayoría de los principales índices de referencia de Asia registraron pérdidas, con Corea del Sur y Hong Kong registrando pérdidas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, que son más sensibles a la política de tasas de interés, cayeron tres puntos básicos.

El sentimiento débil hacia China resurgió luego de las lentas perspectivas publicadas a principios de esta semana por la firma de comercio electrónico PDD Holdings Inc. El redoble de tambores del crecimiento vacilante ha continuado a través de los comentarios de otras empresas.

El martes, ANTA Sports Products Ltd. también redujo sus previsiones de ventas anuales para una de sus marcas principales, en medio de expectativas de que tendría que ofrecer más descuentos para atraer a los compradores del país. Mientras tanto, Fortescue Ltd. de Australia informó de unas ganancias anuales inferiores a las previstas por los analistas, en parte debido a una desaceleración de la demanda de hierro por parte de su principal cliente, China.

Cnooc Ltd., BYD Co. y Meituan tienen previsto presentar sus resultados el miércoles. Más tarde, en Estados Unidos, los inversores buscarán pistas sobre si la euforia por la inteligencia artificial tiene más margen de expansión, ya que la acción más influyente del mundo en la actualidad, Nvidia, publicará sus resultados.

“Estamos viendo un desempeño más débil en Asia hoy, posiblemente debido a que la preparación para los resultados de Nvidia esta noche puede limitar la toma de riesgos”, dijo Jun Rong Yeap, estratega de mercado de IG Asia Pte. “Los resultados de Nvidia se considerarán un momento decisivo para los mercados globales, dado el optimismo extremo que se ha reflejado en los precios de las acciones de IA durante el año pasado”.

El yen amplió sus pérdidas hasta el 0.4 por ciento frente al dólar, tras los comentarios del vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino. El BOJ aumentará las tasas de interés siempre que la inflación se mueva en línea con la visión del banco, y debe monitorear los acontecimientos con “máxima vigilancia”, dijo Himino.

Las acciones de Seven & i Holdings Co. cayeron después de que el operador de las tiendas 7-Eleven solicitara a las autoridades una designación relacionada con la seguridad nacional, en una medida que podría plantear posibles obstáculos para una adquisición. Su solicitud se produjo después de que Alimentation Couche-Tard Inc. se pusiera en contacto con la empresa la semana pasada.

Mientras tanto, Japón emitió su máxima alerta de emergencia mientras el tifón Shanshan avanza hacia la isla sureña de Kyushu.

En otros acontecimientos corporativos asiáticos, las acciones de HSBC Holdings Plc subieron en Hong Kong y superaron al índice de referencia, después de que Bloomberg informara que el banco más grande de Europa está considerando planes que podrían eliminar capas de gerencia media.

Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett vendió 982 millones de dólares adicionales en acciones de Bank of America, según un documento regulatorio.

Bitcoin cayó por debajo del nivel de 60 mil dólares el miércoles temprano como parte de un amplio retroceso del mercado de criptomonedas que incluyó una fuerte caída del segundo token más grande, Ether.

El petróleo se mantuvo estable después de caer en la sesión anterior para poner fin a un repunte de tres días. El oro retrocedió después de un avance de tres días que lo acercó a su máximo histórico.

Nvidia ofrecerá su informe de resultados este 28 de agosto. (Bloomberg)

¿Qué está pasando con Nvidia?

Los inversores se están preparando para grandes oscilaciones en las acciones de Nvidia después de que la compañía presente sus resultados por 3.2 mil millones de dólares. La negociación en el mercado de opciones implica un movimiento de casi el 10 por ciento en cualquier dirección al día siguiente de los resultados. La acción ha subido alrededor del 160 por ciento este año y el mil por ciento desde su mínimo del mercado bajista de octubre de 2022.

Los analistas, en promedio, predicen que el gigante fabricante de chips proyectará un crecimiento de los ingresos de más del 70 por ciento para el trimestre actual. Algunos estiman un aumento aún mayor. Los resultados y pronósticos de Nvidia también servirán como barómetro para el gasto en IA en gran parte de la industria tecnológica.