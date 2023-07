Bye, Twitter: Threads llega a México y así puedes activar tu cuenta

Ya llegó, ya está aquí: Meta está de estreno con Threads, una aplicación diseñada como rival directo de Twitter, lanzando la amenaza más seria hasta ahora para el sitio de redes sociales de Elon Musk.

En Threads (Hilos, en español), las personas pueden publicar texto y enlaces y responder o volver a publicar mensajes de otros. La aplicación permitirá a los usuarios transferir sus listas de seguidores existentes y nombres de cuenta de Instagram, la aplicación para compartir fotos y videos de Meta que cuenta con las principales marcas, celebridades y creadores entre sus más de 2 mil millones de usuarios.

Muchas de esas cuentas influyentes han estado pidiendo a Instagram que haga una aplicación basada en texto, según Connor Hayes, vicepresidente de producto.

El momento parece propicio para Meta. Desde que Musk adquirió Twitter por 44.50 millones de dólares en octubre, la compañía ha recortado miles de empleados, relajado sus políticas de moderación de contenido y sometido a usuarios y anunciantes a una serie de desafíos técnicos. Twitter también está sufriendo financieramente.

A partir del lanzamiento de Threads de este miércoles, Twitter todavía está limitando la cantidad de tuits por día que los usuarios pueden ver, una medida que Musk calificó de “temporal” para defenderse de los raspadores de datos y los bots.

La app ya está disponible en algunos dispositivos mediante la app store. Sin embargo, también es posible activar una cuenta desde Instagram.

¿Cómo activar la cuenta de Threads desde Instagram?

Si quieres crear una cuenta en esta red social busca tu perfil de Instagram. Desde aquí, revisa las opciones de configuración, un símbolo de tres líneas horizontales. Ahí podrás ver la opción de Threads así:

¿Cómo activar la cuenta de Threads? (Especial)

Al dar clic en esa opción aparecerá una tarjeta blanca giratoria con tus datos de Instagram, como tu nombre de usuario y la fecha del día en que ingresas, y verás un botón que indica “Descargar Threads”. Esto te llevará directamente a la App Store.

Según los datos que comparte la app, esta funcionará mediante algo llamado fediverso, un tipo de red de medios sociales que permite interactuar con tras plataformas, como Mastodon.

Threads está siendo lanzada sin anuncios; por ahora, el enfoque es entusiasmar a la mayor cantidad posible de personas con el producto, dijo Hayes.

Threads, ¿una amenaza a la privacidad?

El confundador de Twitter Jack Dorsey y el propietario actual de la red social, Elon Musk, señalaron que Threads recolectará todo tipo de datos de los usuarios.

Las condiciones de privacidad llamaron la atención de los dos antiguos consejeros delegados de Twitter.

Según las políticas, Threads puede recopilar datos de identidad, salud y forma física, financieros, del historial de navegación, compras, localización, contactos e “información sensible” del usuario, entre otros datos.

Se trata de 14 categorías de datos que pueden ser recolectados y vinculados a la identidad de las personas.

Twitter no se queda lejos de esto, ya que toma datos de 10 categorías, aunque no incluye los de salud, financieros, compras o información sensible.

Con información de Bloomberg y EFE