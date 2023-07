Threads, con ‘fediverso’ bajo el brazo: ¿En qué consiste la red de apps que trabaja Instagram?

Threads, la nueva aplicación de Instagram que se inauguró desde este miércoles 5 de julio, incluirá en un futuro un ‘fediverso’, que de acuerdo con Meta, supondrá una red de medios sociales que contribuirán mejorar la experiencia de usuarios.

Luego de que estuviera disponible para descargarse al público en general, Threads informó que uno de sus planes es formar parte del ‘fediverso’, que consistirá en “una red social de diferentes servidores administrados que están conectados y pueden comunicarse entre sí”.

El objetivo de este fediverso sería comunicarse con personas de otras plataformas “que no nos pertenecen y no controlamos”, es decir, que no forman parte de Meta (Facebook, WhatsApp e Instagram, principalmente).

Instagram dijo que con Threads se planea un protocolo llamado ActivityPub, mismo que permitirá la comunicación con las otras aplicaciones.

¿Cómo funcionará el fediverso de Threads y Meta?

Meta explicó que el contenido, conforme el usuario quiera, puede ser compartido con las aplicaciones que se sumen al fediverso. Es decir, que puedes seguir y ser seguido por usuarios de otras plataformas que no están vinculadas a Meta.

“Tu contenido e información pueden compartirse con dichos servidores, por ejemplo, si interactúas con contenido de otros servidores o si tienes seguidores de estos”, explica Meta sobre Threads.

Sin embargo, también explica que si tienes un perfil privado puedes aprobar las solicitudes de seguimiento antes de que las personas fuera de Threads puedan seguirte y conocer tu información. A estos los identificarás porque la aplicación te señalará en su nombre de usuario la aplicación del fediverso en la que interactúa.

Meta explicó que no será quien se encargue de comandar el fediverso con la llegada de Threads, sino que todos los servidores que colaboran están distribuidos y descentralizados, lo que significa que los cambios internos que realicen con sus actualizaciones no afectarán a las demás plataformas.

Por el momento, Meta no ha confirmado las aplicaciones que conformarán el fediverso; sin embargo, señaló como uno de los ejemplos para dimensionar a Mastodon. Esto significa que, en caso de que ambos servidores convivan, a través de Threads podrás ver publicaciones de Mastodon e interactuar con usuarios de esa red.

Expertos apuntan que Threads es una de las aplicaciones que podrían competir contra Twitter, esto debido a que tras la compra por Elon Musk existieron distintas medidas que no agradaron a la mayoría de usuarios, como es el pago por la verificación de cuenta o el límite de visualización de publicaciones al día.