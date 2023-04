¿Te robaron o perdiste tu celular? Así puedes rastrearlo desde iOS y Android

Si te robaron el celular puedes intentar rastrearlo y en caso de no encontrarlo debes llamar a tu proveedor de servicio de telefonía para bloquearlo.

El robo de celulares es un problema común en México. De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de 2022 se registraron más de 244 mil denuncias por robo de celulares en el país.

Las ciudades con mayor incidencia de robo de celulares son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León y Veracruz.

Si formas parte de esta estadística o simplemente no encuentras tu celular puedes internar localizarlo a través de aplicaciones GPS que rastrean la ubicación de tu teléfono y mostrarla en un mapa en tiempo real.

¿Cómo usar “Buscar mi iPhone” de Apple?

“Buscar mi iPhone” es una herramienta integrada en los dispositivos Apple (iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch y AirPods) que permite a los usuarios ubicar sus dispositivos perdidos o robados.

Para usar la función “Buscar mi iPhone”, primero debes asegurarte de que la función esté activa en tu dispositivo .

de que la función esté . Para hacerlo, ve a “Configuración” y luego selecciona “iCloud” y “Buscar mi iPhone”.

Si has activado la función “ Buscar mi iPhone ” en tu dispositivo, podrás ubicar tu iPhone perdido en un mapa, reproducir un sonido para ayudarte a encontrarlo, bloquearlo o incluso borrar toda la información en el dispositivo de forma remota.

” en tu dispositivo, podrás ubicar tu iPhone perdido en un mapa, reproducir un sonido para ayudarte a encontrarlo, bloquearlo o incluso borrar toda la información en el dispositivo de forma remota. Puedes ingresar a iCloud.com desde cualquier navegador web en tu computadora o dispositivo móvil, inicia sesión con tu ID de Apple y selecciona “Buscar mi iPhone”.

¿Cómo rastrear mi celular Android?

Para rastrear tu celular Android, hay varias opciones, algunas de las más eficientes son:

Accede a tu cuenta de Google : Esto se debe realizar a través de un dispositivo diferente y verifica si tu teléfono está conectado a la misma cuenta. Si lo está, es posible que puedas localizar tu teléfono utilizando la función de “ encontrar mi dispositivo ” de Google.

: Esto se debe realizar a través de un dispositivo diferente y verifica si tu teléfono está conectado a la misma cuenta. Si lo está, es posible que puedas localizar tu teléfono utilizando la función de “ ” de Google. Utiliza una aplicación de rastreo de teléfonos: Existen diversas aplicaciones que te permiten rastrear la ubicación de tu teléfono Android, como por ejemplo “ Find My Device ” de Google, “ Prey Anti Theft ”, “ Find My Phone ”, “ Cerberus ” o “ Where’s My Droid ”. Estas aplicaciones funcionan mediante GPS y te permiten ubicar la última posición conocida de tu teléfono.

” de Google, “ ”, “ ”, “ ” o “ ”. Estas aplicaciones funcionan mediante GPS y te permiten ubicar la última posición conocida de tu teléfono. Pide ayuda a tu operador: En algunos casos, tu compañía de telefonía móvil podría ayudarte a localizar tu teléfono perdido. Puedes ponerte en contacto con ellos para conocer las opciones disponibles.

Recomendaciones en caso de perder tu celular

Es importante tener en cuenta que, si no has activado la función “Buscar mi dispositivo” o instalado una aplicación de localización, es posible que no puedas localizar tu teléfono Android perdido.

En ese caso, deberás tomar medidas adicionales para proteger tus datos y evitar el uso no autorizado de tu teléfono, como bloquear tu cuenta de Google y cambiar tus contraseñas.