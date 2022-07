De Vespa a BMW: las 5 mejores motos eléctricas por rango, velocidad y diseño

El 17 de junio, Norton Motorcycles anunció que fabricaría una motocicleta eléctrica. Representantes de la marca británica de 124 años de antigüedad —conocida por sus exitosas motos de carreras y que ahora es propiedad de TVS Motor Co.— dijeron a Bloomberg que trabajarían con socios en el Reino Unido para fabricar una motocicleta que tuviera tanto el rendimiento de carreras como el de la gama touring.

Ese doble objetivo: potencia y kilometraje, es lo que las empresas que fabrican motocicletas eléctricas en la actualidad se esfuerzan por lograr.

Startups como Zero y Energica llevan años comercializando motocicletas eléctricas de alta calidad. Otros, como Tarform, prometieron motos eléctricas pero aún no han entregado muchas. Mientras tanto, Kawasaki se ha comprometido a ser totalmente eléctrica para 2035, a pesar de que actualmente no vende motocicletas eléctricas. (No estoy contando la nueva bicicleta eléctrica para niños que anunció a principios de este mes).

BMW ha fabricado motocicletas eléctricas durante una década, pero no han surgido motos eléctricas, aparte de algunos conceptos muy interesantes. Incluso Harley-Davidson ha creado una nueva empresa, llamada LiveWire, para fabricar motos eléctricas de 23 mil dólares.

Luego está el puñado de scooters eléctricos en el mercado, la mayoría de los cuales se venden fuera de Estados Unidos, que se caracterizan por sus cuerpos más pequeños, pesos más ligeros y menos caballos de fuerza. Segway los hace; también lo hacen compañías más desconocidas como Aventura, Ola, Ather y Hero. Este tipo de vehículo eléctrico de dos ruedas es perfecto para giros cortos por el vecindario, pero menos ideal para uso en carretera debido a su incapacidad para alcanzar velocidades más altas.

Los detractores afirman que las motocicletas eléctricas son poco más que aparatos enchufables, mientras que los fanáticos señalan su emocionante rendimiento de conducción y su capacidad para brindar una experiencia de conducción aún más pura sin el molesto ruido del motor, las emisiones o el mantenimiento intensivo.

Las mejores motocicletas eléctricas del mercado actual

LiveWire One La LiveWire One se cargará a 80 por ciento en solo 40 minutos con un cargador rápido. (LiveWire)

Con 562 libras, la LiveWire One es la motocicleta más pesada de esta lista, y este peso reduce su rango de conducción: 234 kilómetros en ciudad con carga completa, o solo 152 de conducción combinada en carretera y ciudad. La altura del asiento de 30 pulgadas y la ingeniería inteligente hacen esta moto accesible para personas de todos los tamaños y habilidades.

La LiveWire One se carga a 80 por ciento en solo 40 minutos con un cargador rápido.

Una próxima motocicleta LiveWire S2 Del Mar incluye combinaciones de colores elegantes y un marco más ligero.

Con su asiento largo y plano y su pequeño parabrisas, BMW ofrece esta moto eléctrica con 128 kilómetros de autonomía en ciudad y los 42 caballos de fuerza del CE 04 le otorgan un lugar en la categoría de scooter.

Contrariamente a lo que parece, el asiento de 30 pulgadas es apenas más bajo que los de otras motos de esta lista; una almohadilla opcional lo refuerza 1.5 pulgadas más alto. Con 509 libras, es más liviana, pero no mucho, que la Zero SR/S. Un faro LED completo, ABS y marcha atrás electrónica vienen de serie. Los extras, como los puños calefactables, el portaequipajes y el sistema de alarma antirrobo, son opcionales.

La compañía dice que se carga al 80 por ciento en 65 minutos con un cargador rápido. La velocidad máxima es de 120 kilómetros por hora.

Vespa eléctrica

Vespa Elettrica La Vespa Elettrica combina los encantos de la marca toscana de 76 años con tecnología moderna. (Vespa)

La opción más económica de esta lista, la Vespa Elettrica combina los encantos de la marca toscana de 76 años con tecnología moderna.

Es el vehículo eléctrico de dos ruedas que se necesita cuando solo se requiere conducir por el vecindario hasta el café o la librería local. Con una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora,, tiene un alcance de 99 kilómetros en ciudad y un tiempo de carga de cuatro horas en un tomacorriente de 220 voltios.

Su altura de asiento de 31 pulgadas se adapta a la mayoría de los pasajeros. Sí, aunque es un scooter, la ley dice que necesitarás una licencia de motocicleta para conducirlo.

Zero SR/S

Zero SR/S La Zero SR/S puede alcanzar 200 kilómetros por hora. (Zero Motorcycles)

La mejor oferta completa de esta lista, la Zero SR/S de 110 caballos de fuerza combina una conducción ágil a velocidades de autopista con una artesanía bien hecha y un diseño ergonómico.

Con un peso de 518 libras, la Zero SR/S es una de las motocicletas más pesadas de esta lista, pero eso no impide que tenga una velocidad significativa.

Puede alcanzar velocidades de 200 kilómetros por hora y tiene un alcance líder en su clase de 251 kilómetros en ciudad. La carga al 95 por ciento de su capacidad tarda 54 minutos con un cargador rápido.

Fabricado en Santa Cruz, California, el SR/S recibirá nuevas actualizaciones de software y rendimiento en septiembre.

Tarform Luna

Con la Luna, Tarform al menos presenta otra versión moderna de una motocicleta fabricada en Estados Unidos.

La compañía con sede en Brooklyn dice que tendrá 193 kilómetros de alcance y llenará hasta 80 por ciento de ese rango en solo 50 minutos en un tomacorriente doméstico.

Revestido con una carrocería estilo aluminio martillado, la Luna de 440 libras y 55 caballos de fuerza alcanza 100 kilómetros por hora en 3.8 segundos y una velocidad máxima de 193 kilómetros por hora.

Las ediciones Scrambler y Race están actualmente abiertas para reservas. El sitio web de la compañía afirma que las entregas comenzarán este verano.