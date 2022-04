Azafata revela cuánto gana por ejercer la profesión en video de TikTok

Sin duda el mejor trabajo podría ser el de viajar por el mundo y las azafatas dan fe. Estas personas que son parte de la tripulación de una aerolínea tienen un empleo de ensueño y que muchas personas envidian, pero ¿cuánto se gana en esta posición laboral?

TikTok se ha convertido en una poderosa herramienta donde se difunde información de interés; en esta red social una aeromoza nos sacó de dudas e informó sobre cuánto gana por ejercer esta profesión en México.

La usuaria Yamialamraz reveló en un video de TikTok que gana 84 mil pesos al año, es decir, 43 pesos la hora. Agregó que cuando se tiene poca experiencia, el sueldo es de 57 mil pesos y conforme se capacitan y obtienen más habilidades, la paga puede llegar a ser de 90 mil pesos.

La sobrecargo cuenta con más de 6 mil seguidores y 52 me gusta. En su perfil de TikTok la mujer comparte información que puede ser de utilidad para quienes desean dedicarse a volar por los cielos a cambio de de dinero.

Heriberto García, el sacerdote que difunde el mensaje de Dios por TikTok

Dios está en todos lados… hasta en las redes sociales. En momentos tan complicados en el mundo por cuestiones bélicas y de salud, algunas personas se han alejado de la fe, pero otras han reforzado sus creencias, apoyándose en las tecnologías.

De forma disruptiva, Heriberto García Arias, vocero y sacerdote de la Diócesis de San Juan de los Lagos, Jalisco, ha utilizado las redes sociales, principalmente TikTok, donde, en “onda con los chavos”, difunde la fe católica mediante videos, bailes y filtros.

En entrevista con El Financiero, el sacerdote explica que su trabajo se ha enfocado con los jóvenes, por lo que las herramientas tecnológicas han sido sumamente importantes para su labor.

“Comencé a subir videos y de ahí en adelante a contestar preguntas y a hacer todo lo que hasta ahora Dios me ha permitido hacer, que es solo proyectarme como persona, como sacerdote, dentro de las redes sociales. No implica tanto tiempo hacer videos, quizá jugar con los filtros, pero no me roba tanto tiempo, a eso me dedico, por corresponder a los jóvenes a través de estos caminos que es donde encontramos a adolescentes y jóvenes y que tanta falta hace la iglesia y que la palabra de Dios esté ahí”, asegura.