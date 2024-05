¿Qué tal una pizza para bajar de peso? Nestlé vende alimentos congelados para quienes toman Ozempic

Nestlé SA está lanzando una nueva línea de alimentos congelados dirigida específicamente a los usuarios de medicamentos GLP-1 como Ozempic y Mounjaro, aprovechándose de una locura por los medicamentos para bajar de peso que está cambiando los hábitos alimentarios e impactando a industrias que van desde minoristas hasta aerolíneas.

La línea de alimentos con porciones controladas, denominada Vital Pursuit, incluirá alto contenido de proteínas, fibra y otros nutrientes como calcio, hierro y vitamina A, dijo la compañía el martes.

Los medicamentos para bajar de peso ayudan a las personas al reducir la ingesta calórica, lo que conduce a la pérdida de músculo junto con la grasa. Por eso, algunos médicos sugieren a sus pacientes que coman alimentos ricos en proteínas para ayudar a frenar la pérdida de masa muscular.

Nestlé dice que su nueva línea de alimentos incluirá pasta, sándwiches derretidos y pizza, todos con un precio minorista sugerido de 4.99 dólares o menos. También estarán disponibles opciones sin gluten. Estará disponible en minoristas selectos en otoño, comenzando con 12 productos.

“Vital Pursuit ofrece opciones de alimentos accesibles y de excelente sabor que satisfacen las necesidades de los consumidores en esta categoría emergente”, dijo Steve Presley, director ejecutivo de Nestlé Norteamérica. “Estamos aprovechando nuestro profundo conocimiento de los consumidores y la ciencia nutricional para adelantarnos a las tendencias que están dando forma a los comportamientos de los consumidores”.

La compañía citó estadísticas que muestran el creciente mercado de dichos productos, incluido que a uno de cada 60 adultos se le recetaron medicamentos para bajar de peso el año pasado, una cifra que se espera que aumente este año, según la Asociación Estadounidense de Farmacéuticos. JP Morgan Research ha predicho que para 2030, hasta 30 millones de estadounidenses podrían ser usuarios de GLP-1.

Estadounidenses dejan medicamentos para bajar de peso antes de que hagan efecto

Casi el 60 por ciento de los estadounidenses que comenzaron a tomar medicamentos para bajar de peso entre 2014 y el año pasado no continuaron el tiempo suficiente para ver beneficios de salud significativos, según un estudio de personas cubiertas por miembros del grupo comercial de seguros Blue Cross Blue Shield Association.

Alrededor del 30 por ciento de las personas a las que se les recetaron los medicamentos dejaron de hacerlo en el primer mes, según datos publicados en un informe de la asociación.

El estudio solo analizó a pacientes a los que se les recetó Saxenda de Novo Nordisk A/S, un medicamento para bajar de peso introducido en 2014, y Wegovy, que llegó al mercado estadounidense en 2021. No analizó el uso de Ozempic o Eli de Novo. Mounjaro de Lilly & Co., medicamentos para la diabetes que se usan comúnmente para perder peso, ni incluyó Zepbound de Lilly, otro medicamento contra la obesidad que fue aprobado el año pasado.

La popularidad y los altos precios de medicamentos como Ozempic y Wegovy han elevado los costos para las aseguradoras, los empleadores y los programas gubernamentales. Si bien los medicamentos, conocidos como GLP-1, muestran beneficios sustanciales para las personas con diabetes y obesidad, las compañías de seguros se han opuesto al costo.

Si bien la mayoría de las recetas son escritas por proveedores de atención primaria, las personas que consultaron a endocrinólogos o especialistas en obesidad tenían más probabilidades de continuar con el tratamiento en el estudio.

Otra investigación ha demostrado que los efectos secundarios y el costo de los medicamentos pueden ser barreras para continuar el uso. Más de la mitad de los encuestados en una encuesta reciente realizada por el investigador de salud KFF dijeron que los medicamentos GLP-1 son difíciles de costear incluso con seguro.

El análisis de Blue Cross Blue Shield se basó en datos de reclamaciones médicas y farmacéuticas de 170 mil de sus miembros de planes de salud comerciales.