Medicamentos vs. obesidad: ¿Cuáles son los nuevos rivales de Ozempic y Wegovy?

La demanda insaciable de medicamentos para bajar de peso ha hecho que el mercado sea tan agitado que cualquier mención positiva de una posible terapia contra la obesidad puede hacer subir las acciones de una empresa, incluso si aún faltan años para esos tratamientos.

Después de que el director ejecutivo de Amgen, Robert Bradway, dijera que estaba “muy alentado” por los primeros resultados de una vacuna experimental contra la obesidad, las acciones subieron el viernes un 16 por ciento, su mayor ganancia desde 2009.

Eso a pesar de que no se han publicado nuevos datos sobre el medicamento, que se encuentra en la etapa intermedia de los ensayos, y antes incluso de que haya comenzado el proceso de aprobación.

Nuevo medicamento para bajar de peso ‘golpea’ a Eli Lilly y Novo Nordisk

Los comentarios optimistas del CEO no sólo impulsaron las acciones de Amgen, sino que también hicieron que Novo Nordisk A/S, el fabricante danés de los exitosos medicamentos Wegovy y Ozempic, cayera más de un 5 por ciento.

Eli Lilly & Co., que fabrica Zepbound, la inyección para bajar de peso, cayó casi un 3 por ciento en las primeras operaciones del viernes.

El tamaño potencial del mercado de medicamentos contra la obesidad ayuda a explicar el entusiasmo: los analistas de Goldman Sachs pronostican que podría alcanzar los 100 mil millones de dólares en 2030. El optimismo por el aumento de las ventas ha impulsado la capitalización de mercado de Novo Nordisk por encima de los 500 mil millones de dólares este año, reforzando su posición como la empresa cotizada más valiosa de Europa. Las acciones de Lilly han subido más del 75 por ciento en los últimos 12 meses.

Novo y Lilly están liderando ahora con medicamentos que imitan el péptido 1 similar al glucagón, o GLP-1, hormona que el cuerpo libera naturalmente después de una comida. Pero hay múltiples fármacos candidatos esperando entre bastidores que podrían alterar ese duopolio en el futuro.

He aquí un vistazo a algunos de los medicamentos rivales más prometedores.

¿Cuáles son los medicamentos para bajar de peso que hacen competencia a Novo Nordisk y Eli Lilly?

MariTide, el fármaco de dos componentes de Amgen, que incluye un conjugado anticuerpo-fármaco, funciona de forma diferente a Wegovy o Zepbound y se toma mensualmente, en lugar de semanalmente. Un estudio inicial mostró que los pacientes perdieron hasta el 14.5 por ciento de su peso corporal en 12 semanas.

Boehringer Ingelheim GmbH y Zealand Pharma están colaborando en una vacuna semanal contra la obesidad que imita la hormona glucagón, que regula el azúcar en sangre, así como el GLP-1.

Boehringer está probando el fármaco, conocido como survodutide, para la enfermedad hepática, con resultados prometedores a mitad de etapa este año, así como en la obesidad.

Boehringer Ingelheim está trabajando en tratamientos contra la obesidad. (Bloomberg).

Viking Therapeutics, con sede en La Jolla, California, está desarrollando una pastilla y una inyección para bajar de peso. Un estudio inicial sobre la píldora demostró que los pacientes perdieron un promedio de 3.3 por ciento de su peso corporal en 28 días en comparación con un placebo.

Otro estudio sobre la inyección mostró que los pacientes perdieron hasta un 14.7 por ciento de su peso en 13 semanas. La inyección acaba de completar los estudios de fase 2, mientras que la píldora pasa a las pruebas de etapa intermedia.

Se suma el fármaco pemvidutide de Altimmune, que combina GLP-1 con una hormona llamada glucagón y ha demostrado que puede ayudar a los pacientes a perder tanto peso como Wegovy.

También minimizó el deterioro muscular, un efecto secundario de las inyecciones para bajar de peso, en un ensayo de etapa intermedia. La compañía se reunirá con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en la segunda mitad del año para trazar un camino a seguir.

Los resultados de un ensayo en etapa inicial del medicamento oral para bajar de peso de Structure Therapeutics, conocido como GSBR-1290, mostraron que los pacientes con obesidad perdieron alrededor del 4.9 por ciento de su peso y ninguno de ellos tuvo que suspender el medicamento debido a efectos secundarios.

AstraZeneca está desarrollando una píldora experimental contra la obesidad con la biotecnología china Eccogene que, según afirma, podría ser potencialmente más barata que las actuales inyecciones de gran éxito.

Conocida sólo como ECC5004, la píldora oral se encuentra en una etapa inicial de prueba y falta “muchos años para comercializarse”, según John Murphy y Sam Fazeli de Bloomberg Intelligence.

Finalmenre, se suma Pfizer, que suspendió una versión dos veces al día de su píldora para bajar de peso danuglipron el año pasado, después de que estudios mostraran altas tasas de efectos secundarios como náuseas y vómitos.

El fabricante de medicamentos se encuentra ahora en las primeras etapas de prueba de una versión de una vez al día y espera compartir datos al respecto este año.