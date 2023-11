Las cifras de la osteoporosis en México: 7 de cada 10 pacientes no saben que la padecen

Siete de cada 10 pacientes que padecen osteoporosis en México no lo saben y, por tanto, no cuentan con tratamiento, lo que eleva el riesgo de una fractura y, de no atenderse, derivar en la muerte, advirtió este martes Alejandro Vázquez Alanís, presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral (Ammom).

“Desafortunadamente, el 77 por ciento de los pacientes en México viven sin diagnóstico y sin tratamiento, mientras que solo el 10 por ciento están diagnosticados y tratados y el 13 por ciento no cuentan ni con diagnóstico ni tratamiento”, señaló en una conferencia de prensa Vázquez Alanís.

La osteoporosis, comentó, es un problema de salud pública, pues se estima que afecta al 10 por ciento de la población mexicana e implica un costo importante para el país, ya que deja una incapacidad en la mayoría de los pacientes que se fracturan.

Incluso, precisó, del 12 al 20 por ciento de las personas que sufren una fractura de cadera mueren en el primer año, y de los sobrevivientes, la mitad queda con discapacidad parcial y el 10 por ciento con discapacidad total.

La osteoporosis ha sido catalogada como una enfermedad silenciosa que cuando hace su aparición ya lleva años dentro del cuerpo porque se desconocen los síntomas más claros como la pérdida de altura, la deformidad en la espalda, así como las inevitables fracturas.

“De hecho, podemos afirmar que una persona que empieza a perder estatura es porque ya tiene una fractura de vértebra, muy probablemente relacionada con la osteoporosis”, indicó.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la fractura de cadera representa la consecuencia más grave de la osteoporosis y requiere hospitalización, que es más recurrente en la tercera edad y con mayor presencia en mujeres, pues se presenta en el 80 por ciento de los casos.

Según datos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), en México una de cada 12 mujeres y uno de cada 20 hombres mayores de 50 años sufrirán una fractura de cadera.

Además, alrededor de la mitad de estos pacientes jamás retoman de forma completa sus actividades cotidianas.

Otras fracturas relacionadas con esta enfermedad es la fractura vertebral, de las que 70 por ciento no manifiestan síntomas y de muñeca que puede generarse a los 5 años de la menopausia.

La importancia de prevenir la osteoporosis

Guillermo Ortiz Luna, especialista en ginecología y obstetricia, comentó que lo más importante es prevenir y realizar estudios cada seis meses o cada año.

“Los huesos se relacionan con todos los órganos y, si alguno se daña, impacta sobre los demás sistemas”, dijo.

Los especialistas aseveraron que consumir vitamina D, realizar ejercicio y la fisioterapia reducen el riesgo de padecer la enfermedad de 13 a 17 por ciento.

Además, exponerse al sol durante un periodo de 10 a 15 minutos diarios también es recomendable porque facilita la absorción de la vitamina D.

Vázquez dijo también que el ejercicio físico es un complemento importante de todo programa para prevenir o tratar la osteoporosis, especialmente las actividades con carga mesurada de peso y de resistencia, que tienen un papel fundamental en el equilibrio y la coordinación.

Sobre los ejercicios para fortalecer los huesos, el especialista dijo que toda actividad física que involucre soportar el propio peso es recomendable, ya que el cuerpo trabaja contra la gravedad.

Algunas de las actividades más comunes son: caminar, bailar, subir y bajar escaleras, practicar yoga y levantar pesas.