¿Por qué el calor extremo afecta más a los adultos mayores?

Las temperaturas abrasadoras han puesto en peligro a millones de estadounidenses este verano, con extremos de calor que se extienden de costa a costa en el sur de los Estados Unidos.

Phoenix alcanzó los 43.3 grados Celsius o más todos los días durante más de tres semanas en julio. Otras ciudades importantes , desde Las Vegas hasta Miami, experimentaron altas temperaturas implacables, que los residentes describieron como “el infierno en la tierra“.

Mientras el noticiero vespertino muestra imágenes de bañistas en Miami Beach y corredores en Austin, Texas, bañándose con agua, estas imágenes ocultan una creciente crisis: los millones de adultos mayores que sufren a puerta cerrada.

Como investigadores que estudian la salud de los adultos mayores y el cambio climático, hemos descubierto que dos tendencias sociales apuntan a un futuro potencialmente nefasto: la población está envejeciendo y las temperaturas están aumentando.

Durante la ola de calor de julio de 2023, la gente se reunió en Justa Center, un centro de enfriamiento diurno en el centro de Phoenix para personas de 55 años o más que no tienen hogar.

Se pronostica que algunos de los estados más cálidos del país, incluido Arizona, verán un crecimiento dramático en sus poblaciones de adultos mayores. Pero el calor no es solo un problema en el sur: las poblaciones del norte también enfrentan riesgos crecientes debido al calor extremo al que muchas personas no están acostumbradas.

Las comunidades, las familias y los residentes mayores deben comprender estos riesgos y estar preparados.

¿Por qué los adultos mayores enfrentan mayores riesgos de calor?

Las temperaturas altas son peligrosas para todos, pero para los adultos mayores pueden ser mortales.

Los adultos mayores no sudan ni se enfrían tan eficientemente como las personas más jóvenes. El estrés por calor puede empeorar condiciones subyacentes como enfermedades cardíacas, pulmonares y renales, y el calor extremo puede desencadenar delirio.

La mala calidad del aire dificulta la respiración, especialmente entre las personas que ya tienen dificultades para respirar. Para los adultos mayores con problemas de salud física, las temperaturas como 26.7 Centígrados pueden representar un grave peligro.

Los medicamentos recetados hacen que las personas mayores sean más sensibles al calor. Los anticolinérgicos, utilizados para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, reducen nuestra capacidad de sudar. La deshidratación es un efecto secundario de los bloqueadores beta y los diuréticos, que se usan para ayudar a controlar la presión arterial.

Los medicamentos también funcionan mejor cuando se almacenan a temperatura ambiente de 20 a 24 grados y pueden perder su eficacia si no se guardan en un lugar fresco en un día muy caluroso.

Y no es sólo la salud física la que sufre.

Tener que permanecer en el interior todo el día para mantenerse fresco y soportar el estrés de las emergencias por calor puede hacer que los adultos mayores se sientan deprimidos y aislados . Es posible que las personas con problemas cognitivos o demencia no comprendan los riesgos para su salud o no tomen las precauciones adecuadas. Las personas mayores con discapacidades físicas, movilidad limitada o falta de acceso a transporte no pueden viajar fácilmente a un centro de enfriamiento público, si hay uno cerca.

Atraídos por regiones de alto riesgo

Los jubilados a menudo se sienten atraídos por los cielos soleados del sur, los bajos impuestos y costos de vida y las comodidades, como campos de golf, playas, centros de atención médica y comunidades residenciales para mayores de 55 años adaptadas a sus necesidades. En Phoenix, se prevé que la proporción de residentes mayores de 65 años aumente del 10 por ciento de los 1.6 millones de residentes actuales a aproximadamente el 17 por ciento para 2050.

Al mismo tiempo que estas poblaciones aumentan, también aumenta la cantidad de días que las personas necesitarán aire acondicionado.

Utilizamos escenarios de población futura a nivel de condado y resultados del modelo climático de la NASA para evaluar las consecuencias del calentamiento moderado y dramático. Nuestras proyecciones muestran que un número cada vez mayor de personas mayores corren el riesgo de sufrir las consecuencias nocivas para la salud física y mental de los extremos de calor.

Descubrimos que las poblaciones en lugares históricamente cálidos como Arizona y las regiones desérticas de California están envejeciendo a un ritmo acelerado, lo que impone demandas a las ciudades, condados y estados para satisfacer las necesidades apremiantes de los residentes mayores durante las olas de calor.

Estos incluyen proporcionar centros de enfriamiento y garantizar que sean físicamente accesibles para las personas con problemas de movilidad, y capacitar a los socorristas para que sean sensibles a las necesidades especiales de los adultos mayores que pueden ser reacios a abandonar sus hogares durante una emergencia por calor.

Las comunidades también deben encontrar formas efectivas de advertir a los “pájaros de la nieve”, a los vacacionistas o a los inmigrantes recientes que podrían provenir de climas más fríos y estar menos conscientes o adaptados a los riesgos del calor extremo.

Las regiones del norte también están en riesgo

Nuestra investigación encuentra que los lugares históricamente más fríos como Nueva Inglaterra, el medio oeste superior y el noroeste del Pacífico también tienen riesgos de calor crecientes.

Se prevé que estas regiones, históricamente hogar de una gran proporción de adultos mayores, experimenten los aumentos más pronunciados en la exposición al calor en relación con las temperaturas experimentadas históricamente. Los adultos mayores que están acostumbrados al frío de Nueva Inglaterra pueden no comprender completamente las amenazas que puede representar una ola de calor extremo y pueden subestimar el daño que podrían sufrir por un día bajo el sol.

Las casas más antiguas en el noreste también tienden a tener sistemas de enfriamiento menos eficientes . El calor nocturno puede ser particularmente dañino para quienes no tienen aire acondicionado, incluidas las personas que viven en ciudades densamente pobladas del noreste y Rust Belt donde las “islas de calor” atrapan las temperaturas. Para los adultos mayores con problemas de salud, una noche de sueño inquieto puede hacer que uno se sienta más deprimido y confundido durante las horas de vigilia.

¿Qué puedes hacer al respecto?

Los adultos mayores y sus cuidadores pueden tomar algunas medidas para adaptarse.

Quédate adentro. Usa aire acondicionado. Beber abundante agua. No use el horno, especialmente en casas pequeñas. Ayudar a un adulto mayor con el transporte a un centro de enfriamiento. Coloque los medicamentos en el lugar más fresco de la casa. Sea sensible a síntomas como mareos y solicite atención médica según sea necesario.

Sin embargo, también se necesitan adaptaciones a escala comunitaria . Inversiones públicas en sistemas de alerta temprana para clima extremo, servicios de transporte para transportar adultos mayores a centros de enfriamiento y hospitales, sistemas de información geográfica para ayudar a los socorristas a identificar vecindarios con altas concentraciones de adultos mayores e instalación de aire acondicionado de bajo consumo en hogares y espacios públicos. La configuración puede ayudar a luchar contra los días sofocantes en el futuro.

*Para leer la nota en el sitio original, da clic aquí.

*Escrito por Débora Carr, Profesora de Sociología y Directora del Centro para la Innovación en Ciencias Sociales, Universidad de Boston; Giacomo Falchetta, investigador Postdoctoral en Energía, Clima y Medio Ambiente, Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) y Ala Ian Sue, Profesor de Tierra y Medio Ambiente, Universidad de Boston.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.