¿Que apaguen el aire acondicionado en el verano? ERCOT pide a texanos a ahorrar electricidad

Aún no inicia el verano y Texas ya registró 47 grados centígrados. (Shutterstock)

Laredo, Texas.- Con la onda de calor en Texas en pleno aumento y la próxima llegada del verano, la demanda de electricidad se eleva. Aunque el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) ya dio a conocer que tendrá suministro suficiente, pide a los texanos ahorrar energía voluntariamente para evitar interrupciones en el suministro.

ERCOT emitió un aviso de conservación voluntaria de energía entre las 16:00 y las 20:00 horas debido al calor extremo; sin embargo, tan solo el lunes pasado se registraron 47 grados centígrados en Texas.

Si bien es un llamado a la conciencia y voluntad de los usuarios, y ERCOT trabaja de manera regular, eso no significa que los texanos no estén interesados en ahorrar energía, especialmente si desean que sus facturas no aumenten, pues es sabido que en el verano tienden a incrementar hasta en 100 por ciento.

La red de Texas debería tener suficiente energía para satisfacer la demanda que se presente no solo esta semana, sino, todo lo que resta de la época de calor extremo. Gran parte de eso, se debe, según los expertos, a todos los generadores de energía renovable como la solar y eólica que Texas ha agregado capacidad a lo largo de los años, los cuales hacen su trabajo al mantener los aires acondicionados en funcionamiento aún con temperaturas muy altas.

Consejos para ahorrar energía en la ola de calor del verano

Estas son algunas recomendaciones que puedes poner en práctica en casa durante el verano 2023:

Cierra cortinas o persianas , esto podría disminuir hasta 30 por ciento del calor dentro de casa.

, esto podría disminuir hasta 30 por ciento del calor dentro de casa. Haz que los ventiladores de techo giren en sentido contrario a las manecillas del reloj para que el aire circule correctamente.

de techo para que el aire circule correctamente. Sube el termostato uno o dos grados.

Si sales de casa, deja el aire acondicionado encendido, ya que expertos indican que apagarlo para ahorrar dinero no funciona a largo plazo.

¿Cómo estará la onda de calor en Texas?

Se espera que este verano sea uno de los más calurosos. ERCOT está listo para una demanda de electricidad récord de 82 mil 739 megavatios.

Con la capacidad actual de la red eléctrica no se espera que haya apagones de energía entre junio y septiembre; no obstante, hacer caso a este tipo de llamados puede dar un pequeño “respiro” al suministro de energía.