Efecto Benjamin Button: Persona recibe tratamiento para leucemia y sus canas desaparecen

No todo son noticias sobre nuevas variantes COVID u otros virus que amenazan al mundo, también se han reportado milagros médicos en los últimos días. Y es que las canas de un hombre de 51 años desaparecieron después de seguir un tratamiento para leucemia mieloide crónica, informó la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine.

La Dra. Camille CB Kockerols y el Dr. Peter E. Westerweel del Hospital Albert Schweitzer ubicado en Dordrecht, Países Bajos, informaron sobre el caso de un paciente que después de ser tratado por 18 meses con nilotinib, un inhibidor de la tirosina quinasa, presentó una repigmentación gradual de sus canas.

Cabe destacar que en ese mismo período, no comenzó ningún otro medicamento nuevo y no usó productos para teñir el cabello.

En el examen físico, se observó que su cabello previamente canoso se había vuelto castaño, mientras que no se observaron otros cambios en la pigmentación de su cabello, piel o mucosas. Además, las pruebas moleculares mostraron una respuesta molecular profunda.

A partir de este hallazgo, los expertos elaboraron un diagnóstico de repigmentación de cabello a partir del uso de un inhibidor de la tirosina quinasa.

Imagen del paciente tratado con nilotinib y publicada en The New England Journal of Medicine.

¿Para qué es utilizado el nilotinib?

De acuerdo con el Oncohealth Institute de España, el nilotinib es un medicamento de terapia dirigida que se usa para tratar a algunas personas con leucemia mieloide crónica también conocida como leucemia mielógena crónica, un tipo de cáncer que se origina en determinadas células productoras de sangre de la médula ósea.

Este medicamento actúa bloqueando las señales dentro de las células leucémicas que las hacen crecer hasta que las células mueren.

El nilotinib se puede usar como primer tratamiento para las personas con leucemia mieloide en fase crónica, es decir, cuando la afección se desarrolla muy lentamente y suele ser estable durante mucho tiempo.

También se indica en pacientes adultos resistentes o intolerantes a la terapia previa que incluye el medicamento llamado imatinib, según señala la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).