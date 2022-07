¿Cuántas veces puedes dar positivo a COVID? Esto dicen los expertos

Actualmente, el coronavirus se ha vuelto más hábil para reinfectar a las personas. Aquellos que se contagiaron con la primera variante de ómicron ya están reportando segundas infecciones con las subvariantes.

A diferencia de los virus previos a Ómicron, los reportados actualmente, parecen haber evolucionado y esquivado la inmunidad. Eso incluye a todas las personas, incluso las vacunadas. Según los expertos, es difícil cuantificar la frecuencia con la que las personas se vuelven a contagiar.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) hacen hincapié las pruebas son la mejor forma para diagnosticar el COVID-19; sin embargo, no se han autorizado para evaluar la duración de la infecciosidad.

La comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady explicó a NBC que “Si es una prueba de PCR, una que obtienes en el consultorio del médico, una que obtienes en un centro de pruebas, eso no me dice nada excepto que tuviste COVID no hace mucho tiempo”.

Agregó que las pruebas PCR “pueden permanecer positiva durante semanas, a veces después de haber tenido COVID porque es tan sensible que puede detectar incluso virus muertos”.

La subvariante BA.5 y las pruebas COVID

Los expertos han encontrado que la subvariante de ómicron BA.5, a parte de ser altamente contagiosa, ha hecho que algunos permanezcan positivos durante más tiempo, por lo que la reinfección puede ocurrir aún más rápido.

“No sabemos exactamente qué tan pronto, pero se ha registrado que las personas contrajeron la infección tan pronto como cuatro semanas después de haber tenido una infección previa”, declaró esta vez la la Dra. Sharon Welbel, directora de epidemiología hospitalaria y control de infecciones en Cook County Health.

Tiempo de aislamiento con prueba positiva de COVID

De acuerdo a la guía de la CDC sobre COVID-19 menciona que se recomienda a las personas que den positivo al virus deben de aislarse durante cinco días, después de que pase ese periodo si ya no cuentas con ningún síntoma puedes salir de la casa, pero deben de usar cubrebocas al menos durante cinco días adicionales.

Es importante que tomes en cuenta que la CDC ha declarado anteriormente que las personas posiblemente pueden dar positivo hasta tres meses después de contraer una infección.

“Si es negativo, esa es otra información que sugiere que es muy poco probable que seas contagioso en ese momento. Entonces, ya sabes, ninguna prueba es 100 por ciento igual que ninguna vacuna es 100 por ciento, pero esas pruebas son bastante buenas”, concluyó Arwady.