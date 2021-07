COVID-19: ¿volveremos a la ‘vieja normalidad’?

A medida que la pandemia de COVID-19 retrocede en gran parte de los Estados Unidos, la diferencia entre los cambios duraderos y temporales que provocó está comenzando a emerger. La exageración y las ilusiones han contribuido a hacer predicciones que probablemente resulten erróneas; solo porque un cambio fue sorprendente o deseable no significa que se mantendrá.

Una forma de pensar en los cambios es analizar el equilibrio de poder entre los intereses en competencia: empleadores y empleados, compradores y vendedores, médicos y pacientes, entre muchos otros. Otra es preguntar qué cambios ya estaban en marcha antes de la pandemia y ver si es probable que se aceleren o se detengan.

El mundo prepandémico operó como lo hizo por razones específicas, y esas razones se reafirmarán a medida que la vida continúe normalizándose.

Aceptar el trabajo a distancia. Puede ser un gran arreglo para muchos trabajadores, dándoles más control sobre su tiempo y permitiéndoles evitar los desplazamientos. Puede ser excelente para muchos empleadores, ya que les permite ahorrar en bienes raíces costosos mientras mantienen una fuerza laboral productiva.

Pero soy escéptico de que sea el camino del futuro. Una razón: los trabajadores compiten entre sí, y aquellos que buscan salir adelante dedicarán más tiempo a la oficina, sabiendo que relaciones profesionales más profundas pueden generar mejores oportunidades y avances. Esto creará presión para que otros trabajadores hagan lo mismo. Esto era cierto antes de la pandemia y seguirá siendo cierto después de que se convierta en un recuerdo. En parte debido a esto, incluso si los empleadores continúan ofreciendo políticas de trabajo más generosas desde cualquier lugar, probablemente descubrirán en poco tiempo que la mayoría de los empleados están en la oficina la mayoría de los días.

La misma dinámica competitiva podría mantener los 1 cerca de los niveles pre-pandémicos. Quizás menos personas volarán de Nueva York a Los Ángeles para una reunión. Pero para muchas ocupaciones, subirse a un avión y viajar para encontrarse con un proveedor, un cliente o un colega potencial es una forma de comunicar la importancia de esa interacción.

La pandemia suspendió esta dinámica, pero no la eliminó para siempre. A medida que el virus se desvanece, se reafirmará. Vivo y trabajo en Washington. Será más difícil llevarme a California de lo que solía ser, pero sospecho que estaré en Nueva York, Boston y Chicago con la misma frecuencia.

Otros aspectos de la vida pandémica aceleraron las tendencias preexistentes. En algunos casos, no creo que veamos una reversión, a pesar de las fuerzas que presionarán para volver a ser como eran las cosas.

La telemedicina es un ejemplo. Durante años, se ha vuelto cada vez más fácil recibir atención médica de rutina a través de innovaciones como clínicas médicas dentro de tiendas minoristas con personal de enfermería autorizado para escribir recetas.

La pandemia pisó el acelerador con facilidad. Tuve una infección de los senos nasales el otoño pasado. En una hora, reservé una cita, completé una videoconferencia con un proveedor en mi teléfono y recogí mi receta en una farmacia local.

Algunos médicos pueden estar preocupados por la interacción inadecuada con el paciente y demasiados no médicos con talonarios de recetas, pero la comodidad que se ofrece a los pacientes y el aumento de productividad que disfruta el sector de la atención médica significa que este cambio llegó para quedarse.

O considere el comercio electrónico, que ha crecido constantemente como porcentaje de las ventas minoristas totales durante las últimas dos décadas. Las compras en línea aumentaron durante la pandemia, retrocedieron un poco el verano pasado, pero se mantienen por encima de su tendencia anterior al virus.

Ahora que es seguro comprar en tiendas físicas, los minoristas tradicionales intentarán atraer a los clientes. Tendrán éxito hasta cierto punto, pero muchos consumidores que desconfiaban de comprar en línea antes de la pandemia habrán disfrutado de la experiencia.

De alguna manera, es una habilidad que se aprende. Lleva ropa de compras. En lugar de probarte pantalones y camisas en una tienda y comprar los que te gustan, debes comprar un armario lleno de ropa en línea, probártelas en casa y devolver las cosas que no quieres quedarte. Eso puede parecer extraño al principio, pero una vez que haya aprendido cómo hacerlo, como muchos se vieron obligados a hacerlo durante los bloqueos, la conveniencia del comercio electrónico se vuelve más atractiva.

Yo colocaría las comidas al aire libre en la categoría de los grandes cambios que se mantendrán. Muchos restaurantes aprendieron a servir comidas al aire libre e invirtieron en carpas y otros equipos que hacían que comer al aire libre fuera placentero. Sin la pandemia, esto probablemente no hubiera sucedido.

Ir a trabajar cuando está enfermo es otro hábito que probablemente se romperá con la pandemia. Sé que lo pensaré dos veces antes de ir a la oficina con fiebre leve o tomar un vuelo con tos. A pesar de haber ido a trabajar de manera rutinaria bajo el clima, la pandemia me ha hecho más consciente de los riesgos de propagar enfermedades. También me he enseñado a ser productivo desde casa.

“¿Cambiará la pandemia la forma en que vivimos y trabajamos?”

“¿Volverá la vida a la normalidad?”

Estas grandes preguntas son, bueno, demasiado grandes. Para averiguar qué se mantendrá y qué no, observe las fuerzas más profundas que llevaron a que las cosas fueran como eran antes del virus. ¿Permanecerán esas fuerzas? ¿Fortalecer? ¿Debilitar? Ellos dieron forma a la vida antes y darán forma a la vida después, pero con un giro pandémico que ahora podemos comenzar a comprender.