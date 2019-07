Cuarto parque de energía limpia ya opera en el sur de Yucatán

El proyecto Parque de Energía Solar Fotovoltaica en Peto ya se encuentra operando, pero aún falta su inauguración, de acuerdo con el subsecretario de Energía en Yucatán, Juan Carlos Vega Milke.

"Ya entró (en operaciones), acaba de entrar Peto, esta se inaugurará ya pronto, son de 30 megas".

El subsecretario puntualizó que se trata de un parque solar de 30 megawatts que "ya tiene operación comercial", y en conjunto con los otros tres proyectos de energías limpias en el estado se producen 210 megawatts (MW) en total.

Estos proyectos son los parques eólicos de Tizimín (84 MW) y Dzilam de Bravo (70 MW) y el solar de Progreso (18 MW); estos últimos inaugurados por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, en mayo y junio pasados respectivamente. Al inaugurar el complejo solar en San Ignacio, el mandatario estatal dijo que la generación de energías limpias en la entidad ya superaba los 200 MW, contando la generación de paneles en casas y negocios.

Según la evaluación de impacto social de la Secretaría de Energía del "Parque de Energía Solar Fotovoltaica Kambul", señala que cuenta con 13 mil 817 módulos de paneles con una potencia de 265 watts y 60 celdas de material policristalino cada uno.

La superficie total es de 232 hectáreas y va a cargo de la empresa Photoemeris Sustentable S.A. de C.V., que habría ganado la subasta del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por 64 millones 307 mil 962 pesos.

Vega Milke explicó que el hecho de que un proyecto sea producto de una subasta significa que le venderá energía a la CFE y ya se fijaron los precios por un largo tiempo.

Además de este proyecto, el subsecretario de Energía informó que el parque eólico de Progreso se inaugurará a principios del próximo año entre mayo y abril.

"Del resto varía mucho porque tienes que hacer muchos trámites, muchos estudios y la gran mayoría de estos son en instancias federales", mencionó Vega Milke refiriéndose a los 24 proyectos de energías renovables en la entidad que ya cuentan con permisos.

Por último, estimó que hay alrededor de 10 proyectos que aún no cuentan con permisos de generación, es decir que están en trámites para poder generar energía, pero añadió que no están en capacidad de hacerlo todavía. Además, recalcó que en lo que resta del año ya no se abrirán más parques de energías limpias.