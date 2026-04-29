Exportadores mexicanos están ‘rompiéndola’ en EU

Al inicio de la semana, el INEGI informó que en marzo pasado el valor de las exportaciones mexicanas de mercancías alcanzó un máximo histórico de 70 mil 727 millones de dólares, que creció 27.7 por ciento respecto a igual mes de 2025, su mayor repunte desde febrero de 2022.

Sólo de febrero a marzo, el valor de las ventas de México al exterior aumentó en 13 mil 876 millones de dólares, de los cuales 9 mil 229 millones –dos de cada tres dólares adicionales de un mes a otro– corresponden a exportaciones manufactureras no automotrices.

Estas exportaciones se dispararon 43.7 por ciento frente a marzo de 2025, siendo su alza más significativa desde mayo de 2021, con elevado dinamismo en productos de la minerometalurgia, así como en equipos y aparatos eléctricos y electrónicos.

Las exportaciones no automotrices mantienen un elevado dinamismo derivado, en gran medida, de la expansión en los envíos de equipo de computación y sus partes.

Es uno de los sectores que se ha visto beneficiado de las mejores condiciones comerciales que tiene México en su relación con Estados Unidos respecto a otros países, en un contexto de expansión de centros de datos y fuertes inversiones en semiconductores avanzados para el desarrollo de inteligencia artificial.

Por su parte, las exportaciones de productos automotrices registraron en marzo un alza de 2 por ciento respecto al año previo, después de dos meses en contracción, pero las dirigidas a Estados Unidos, principal mercado de exportación automotriz, cayeron 3.4 por ciento, aunque tienden a moderar su caída.

Las exportaciones automotrices dieron señales de recuperación, si bien continuaron mostrando debilidad debido a los aranceles impuestos por la administración Trump.

En lo que va de 2026, los envíos de México al mercado estadounidense –destino del 83 por ciento de las exportaciones no petroleras– mantienen su dinamismo.

En el caso de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron en marzo 28.2 por ciento anual y en los tres meses que van de 2026, 18.1 por ciento contra el mismo periodo del año anterior, impulsadas por la no automotrices.

Este desempeño ha permitido que México se mantenga y afiance como el principal proveedor de las importaciones estadounidenses.

La economía mexicana no sólo es exportadora de manufactura, también se está caracterizando por ser importadora de bienes, sobre todo intermedios producidos en Estados Unidos.

Tan es así que, en marzo pasado, el valor de las importaciones de mercancías fue de 64 mil 795 millones de dólares y arrojó un incremento de 24.3 por ciento contra el mismo mes de 2025, que representa su mayor ascenso desde agosto de 2022.

Esa es la razón por la que el país está logrando cifras récord a nivel comercial, principalmente en su relación con Estados Unidos.

La fotografía del trimestre no es muy distinta de la imagen del mes, pues entre enero y marzo las exportaciones mexicanas crecieron 17.9 por ciento anual, su mayor incremento para un periodo igual desde 2022, con lo que alcanzaron un valor de 175 mil 586 millones de dólares, sin precedente para esos tres meses.

Su expansión derivó principalmente de un aumento de 19.4 por ciento en las exportaciones de productos manufacturados, donde las no automotrices repuntaron 30.2 por ciento contra los primeros tres meses de 2025.

Las exportaciones de manufacturas no automotrices explican al menos dos de cada tres dólares obtenidos en el primer trimestre de 2026.

Esto se debe a que México mantiene la exclusión de los aranceles estadounidenses para las exportaciones que cumplan con las reglas de origen del T-MEC.

Además, el cumplimiento del país con el T-MEC se mantiene elevado, lo que le permite hacer un mayor aprovechamiento del tratado por parte de los exportadores mexicanos.

Aunque es alta la proporción de exportaciones mexicanas que ingresan a Estados Unidos con arancel cero, persisten las medidas unilaterales impuestas por su gobierno bajo la Sección 232 de su ley comercial, como los aranceles en automotriz, acero, aluminio y cobre.

Lo último en la saga arancelaria es la decisión de la administración Trump, anunciada en marzo, de iniciar investigaciones comerciales bajo la Sección 301 contra 16 economías, entre ellas México, lo que permitiría dar continuidad a los aranceles.

El mensaje es que los aranceles “llegaron para quedarse”, lo que, junto con la revisión del T-MEC, pondrá a prueba el acelerado dinamismo de las exportaciones manufactureras no automotrices de México.