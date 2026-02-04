El reto de recuperar el espacio fiscal perdido

En 2025, en México hubo un proceso de ‘consolidación fiscal’ muy relevante, pues se redujo el déficit en las finanzas públicas de 5.8 por ciento del PIB, en forma ampliada, es decir, bajo la definición de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que reflejan las necesidades de financiamiento, a 4.8 por ciento del PIB.

Aunque representó un esfuerzo fiscal muy grande, “el mayor en décadas”, afirmó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, también implicó un viento en contra para el crecimiento económico del país, que se ubicó en sólo 0.7 por ciento anual.

La reducción del déficit fue de un punto porcentual del PIB desde el nivel registrado en 2024, uno de los más altos desde que existen registros, lo que en su momento generó preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En su informe trimestral de finanzas públicas publicado el viernes, la Secretaría de Hacienda informó que los RFSP registraron un déficit de 4.8 por ciento del PIB, inferior al observado en 2024 de 5.8 por ciento del PIB.

Pero al excluir el efecto del apoyo extraordinario a Pemex para el pago de facturas a proveedores, no previsto originalmente, los RFSP ascenderían a 4.3 por ciento del PIB.

Esto “refleja un esfuerzo fiscal de 1.5 puntos porcentuales del PIB respecto a 2024”, señaló Hacienda reconociendo una desviación contra lo programado, pues el déficit fue mayor al calendarizado.

El secretario Amador destacó que “una reducción en el déficit fiscal de 1.5 puntos del PIB no se ha visto en México en décadas y es una muestra muy clara del compromiso del gobierno con la estabilidad fiscal y económica”.

Si bien significó una reducción de 1.5 puntos porcentuales respecto al cierre de 2024, los RFSP quedaron por encima del déficit de 3.9 por ciento del PIB aprobado por el Congreso de la Unión para 2025.

El secretario de Hacienda justificó que el déficit haya sido mayor al aprobado, al advertir que haber seguido “a rajatabla” el objetivo original habría podido implicar un crecimiento económico incluso menor al alcanzado en 2025.

Ciertamente, el propósito inicial del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum era reducir el déficit fiscal en casi dos puntos porcentuales del PIB desde el nivel de 2024.

Recortar el déficit en las finanzas públicas ha resultado más complicado y difícil que lo anticipado por las autoridades hacendarias.

Al analizar las cifras de 2025, queda claro que la consolidación fiscal, más que de un menor gasto público, provino de la caída en la inversión física y de un incremento en los ingresos a partir del fortalecimiento de la recaudación.

¿Qué viene por delante? Este año ya no habrá un esfuerzo fiscal de la magnitud en que se observó en 2025. Prácticamente ya no va a continuar la consolidación fiscal.

El Paquete Económico 2026 aprobado por el Congreso anticipa que continuará el proceso de normalización gradual del déficit, con un nivel estimado de los RFSP de 4.1 por ciento del PIB.

Esto implicaría una reducción de sólo 0.2 puntos del PIB respecto al valor observado en 2025, lo que debe ayudar a eliminar un viento en contra para la economía mexicana.

Consultado sobre el tema, Carlos Capistrán, economista en jefe para Latinoamérica y Canadá de BofA Securities, destacó que el año pasado se hizo una consolidación fiscal en México muy fuerte.

“Mientras otros países estaban aumentando sus déficits, México hizo esta consolidación. Yo creo que sólo Argentina hizo una consolidación más grande que la de México. En ese sentido, el mercado lo tomó como algo bueno, pero creo que eso ya se acabó, la consolidación se terminó”, expuso.

El Paquete Económico para este año no prevé un déficit público menor al 4 por ciento del PIB, lo que estima es uno de 4.1 por ciento.

“Yo creo que ese déficit difícilmente va a estar tan pegado al 4 por ciento, va a estar más alto; aun así, el que está proyectado en el presupuesto ya no baja de 4 por ciento, lo cual nos dice que esa consolidación ya se terminó”, dijo Capistrán.

No está por demás recordar que la última vez que México tuvo un déficit público menor a 4 por ciento del PIB fue en 2021.

Las autoridades responsables de la política hacendaria deben prestar atención a las señales de que no podrá recuperarse pronto el espacio fiscal perdido en los últimos años.